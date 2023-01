Starke Akteure im Dorf

Als Fest des Ehrenamts bot der Neujahrsempfang der Gemeinde Saerbeck nach zwei Jahren Corona-Pause am Sonntag den Rahmen, um ganz viel unentgeltlichen, freiwilligen Einsatz für das Gemeinwesen zu würdigen. Rund 120 Vertreterinnen und Vertreter aus Vereinen, Verbänden, Einrichtungen und Initiativen folgten der Einladung in die Mensa der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG).

Dort wurden zwölf Engagierte mit der NRW-Ehrenamtskarte ausgezeichnet. Grundlage dafür sind mindestens fünf Stunden freiwillige Arbeit wöchentlich oder 250 Stunden im Jahr. Saerbeck gehörte mit zu den ersten Kommunen, die diese Initiative des Landes NRW aufnahmen.

28 Saerbeckerinnen und Saerbecker erhielten die neu ausgelobte Jubiläums-Ehrenamtskarte. Sie waren mindestens 25 Jahre ehrenamtlich aktiv, viele sind es noch. Die Auszeichnungen gelten als Würdigung des Engagements und bieten darüber hinaus Vergünstigungen in etlichen öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Als eigene Auszeichnung verlieh die Gemeinde Saerbeck die Ehrenmedaille „Curtis sorbeke“ für herausragende Verdienste um das Gemeinwesen an Berthold Heim, Dr. Hubert Tenkhoff, Martin Wenners und das Orgateam des Kinderflohmarkts (siehe Bericht unten).

Großer Einsatz für das Gemeinwesen Martin Wenners, ausgezeichnet mit der Ehrenmedaille "Curtis sorbeke". Foto: Gemeinde Saerbeck Die Ehrenmedaille "Curtis sorbeke" bekam das Orgateam des Baby- und Kinderflohmarkts, stellvertretend mit (v.l.) Janine Schlautmann, Nadine Hülsmann und Claudia Lohaus, hier mit Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg (3. von rechts) und den Stellvertretenden Bürgermeistern Felix Wannigmann und Monika Schmidt. Foto: Gemeinde Saerbeck Dr. Hubert Tenkhoff, ausgezeichnet mit der Ehrenmedaille "Curtis sorbeke". Foto: Gemeinde Saerbeck Berthold Heim, ausgezeichnet mit der Ehrenmedaille "Curtis sorbeke". Foto: Gemeinde Saerbeck Sie sind mindestens 25 Jahre lang ehrenamtlich engagiert, viele sind es noch: die 28 Empfängerinnen und Empfänger der Jubiläums-Ehrenamtskarte mit Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg (6. von links) und seinen Stellvertretenden. Foto: Gemeinde Saerbeck Das Jugendblasorchester der Kolpingsfamilie mit Ludger Beermann als Dirigent gab em Neujahrsempfang der Gemeinde Saerbeck den musikalischen Rahmen. Foto: Gemeinde Saerbeck Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg würdigte beim Neujahrsempfang der Gemeinde Saerbeck Gemeinsinn und Solidarität als Merkmale des Ehrenamts. Foto: Gemeinde Saerbeck Rund 120 Vertreterinnen und Vertreter aus dem Ehrenamt waren der Einladung zum Neujahrsempfang der Gemeinde Saerbeck in die Mensa der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule gefolgt. Foto: Gemeinde Saerbeck

Mit dem Blick ein Jahr zurück erinnerte Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg an die Coronasituation im Januar 2022 mit Inzidenzen bei knapp 500, 3G-Regeln und der dominant werdenden Omikron-Variante. Diese Lage sei gedanklich schon weit weg, meinte er mit Blick in den vollen Saal. Die Epidemie-Erfahrungen würden indes zeigen, „dass wir mit Gemeinsinn, Zuversicht und Besonnenheit auch Krisen überstehen können“. Daran hätten Gruppen, Vereine, Verbände und Einzelne in Saerbeck in ihren Anteil gehabt, „weil sie ihre Verantwortung ernst genommen und Verzicht geübt haben“.

Ehrenmedaille „Curtis Sorbeke“ Foto: Die Ehrenmedaille „Curtis sorbeke“ ist eine eigene Auszeichnung der Gemeinde Saerbeck. Sie würdigt damit herausragendes Engagement und Leistungen für das Gemeinwesen im Dorf. Die Geehrten vom Neujahrsempfang am Sonntag:,Berthold Heim, den Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg mit dem einzigen Wort „Boule“ ankündigte, ist in der Seniorenarbeit der Kolpingsfamilie aktiv und langjähriger Zweiter Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Ferrières-Saerbeck – woher seine Liebe zum französischen Kugel-Zielwerfen rührt. Den angefangenen Satz „Saerbeck bedeutet für mich…“ beendete er mit „sehr viel, es ist fast wie eine Insel der Glückseligkeit“. Als seinen Wunsch für das Dorf nannte er - wenn schon kein Tierheim möglich ist – „eine Post“ und bekam spontanen Applaus dafür.,Dr. Hubert Tenkhoff war ab 2011 zehn Jahre lang ehrenamtlich als Schiedsmann aktiv. Saerbeck bedeute für ihn „Heimat“, sagte er und bescheinigte dem Dorf eine „recht geringe Zahl von Streitfällen“. Ebenfalls ist Tenkhoff im Förderverein Klimakommune aktiv. Klimaschutz sei „eine wichtige und existenzielle Frage für Gegenwart und Zukunft“, stellte er fest. Man dürfe diese Frage nicht allein politischen Institutionen überlassen. Vielmehr sei bürgerschaftliches Engagement je nach den eigenen Fähigkeiten gefragt.,Martin Wenners ist seit 30 Jahren im Vorstand des Heimatvereins als Kassierer oder Vorsitzender aktiv. Die „Heimat“, die der Ort für ihn bedeute, beschrieb er näher mit „Vertrautem und Freunde“. Sein Wunsch: „dass das Ehrenamt in Saerbeck so gut weitermacht wie bisher“.,Das Orga-Team des Baby- und Kinderflohmarkts der kfd St. Georg beschrieb seine regelmäßige Großveranstaltung als „freiwilliges, starkes Anpacken“ von rund 40 Frauen. Der Flohmarkt für Gebrauchtes sei ebenso Budgetentlastung für Eltern wie „gelebte Nachhaltigkeit“ durch sinnvolle Wiederverwendung, erklärte stellvertretend Claudia Lohaus. Die Erlöse kommen Projekten für Kinder in Saerbeck zugute. ...

Diese gestärkte Widerstandsfähigkeit sei seit der völkerrechtswidrigen Invasion Russlands in die Ukraine weiterhin dringend nötig. „In Saerbeck gab und gibt es erfreulicherweise eine eindrucksvolle Unterstützung für die Menschen, die vor Krieg Terror und Gewaltherrschaft hier Zuflucht finden“, stellte Lehberg fest und dankte allen Bürgerinnen und Bürgern, die dazu beitragen. „Menschen, die verfolgt, unterdrückt und bombardiert werden, sind in unserem Dorf willkommen“, beschrieb der Bürgermeister die Haltung in Saerbeck. „Darauf können und dürfen wir auch stolz sein.“

NRW-Ehrenamtskarte Foto: Die NRW-Ehrenamtskarte gibt es bei ehrenamtlichem Einsatz von mindestens fünf Stunden wöchentlich oder 250 Stunden im Jahr. Sie ging beim Neujahrsempfang der Gemeinde Saerbeck an: Kai Bangewitz, Elaha Dornseif, Heike Hoppe, Samira Jaske, Charleen Papke, Barbara Schäffer, Henrik Schräer, Andre Twickler, Martin Wenners, Norbert Winkelmann und Jürgen Zepp.,Die neu eingerichtete Jubiläums-Ehrenamtskarte für Menschen, die mindestens 25 Jahre ehrenamtlich engagiert waren oder noch sind ging an:,Ingrid Ahmann, Matthias Ahmann, Ursula Böhner, Alfons Bücker, Kornelia Bücker, Gisela Dinkhoff, Regina Dütsch, Elisabeth Günnigmann, Maria Hövel, Waltraud Klostermann, Ewald Kluck, Monika Kluck, Ursula Kowal, Frank Mösker, Thomas Nordhues, Armin Lechermann, Eckhard Lechermann, Hans-Georg Ortmann, Hedwig Renger, Josef Renger, Reinhard Renger-Weinert, Birgit Schuh, Erika Stotz-Breidenbach, Alfons Sundermann, Manfred Voskort, Helmut Wilken, Anneliese Winter und Charlotte Wollenhöfer. ...

Lehberg erinnerte daran, dass auch beim Gemeindejubiläum „900 Jahre Saerbeck“ im August nahezu alle Akteure der Zivilgesellschaft zum großen Erfolg beigetragen hätten. Insgesamt zeichnete er das Bild eines „funktionierenden Gemeinwesens“. Die Werte von Gemeinsinn und Solidarität „führen in eine bessere und lebenswertere Zukunft“, zu deren großen Aufgaben und Herausforderungen in der Klimakommune Saerbeck weiter der Klimaschutz gehöre. Auch in diesem Bereich gab es beim Neujahrsempfang Auszeichnungen.

Den musikalischen Rahmen lieferte das Jugendblasorchester der Kolpingsfamilie.