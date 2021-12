Stetig gewachsen

Alleine fing Geschäftsleiter Jens Beckmann (links) vor vier Jahren am alten Standort im Grünen Zentrum in Saerbeck an, mittlerweile ist der Maschinenring Westfalen-Lippe umgezogen und beschäftigt in Saerbeck 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Foto: Luca Pals