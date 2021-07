Süßer Start in die Ferien

Das Coronajahr war auch für viele Kita-Kinder eine Zumutung. Mal durften sie zu ihren Freunden in die Kita, mal mussten sie wieder zuhause bleiben. In der Kita Emilia versuchte man jetzt das Ende dieses Jahres zu versüßen. Mit dem Besuch eines Eiswagen.

Keine Frage: Drachenfrucht und Regenbogen – das sind die Lieblingseissorten der Kinder in der Kita Emilia. Die lecker-kalte Spezialität gab’s für die Kleinen und Großen jetzt zum Start in die Sommerferien direkt am Imkerweg.