Über 2000 Euro für einen guten Zweck

Laufen für einen Zoobesuch – darum ging es 37 Kindern des DRK-Kindergartens Burg Funkelsein am Samstagvormittag. Der Elternbeirat des Kindergartens hatte einen Sponsorenlauf organisiert. Ende Mai werden alle Kindergartenkinder nach Osnabrück in den Zoo fahren. Aufgrund gesetzlicher Regelungen darf für diese und weitere Aktionen kein Geld mehr durch die Eltern der Kinder eingesammelt werden. „Also brauchten wir eine Alternative, damit die Kinder trotzdem in den Zoo fahren können“, so Mutter Svenja Bodem, die Mitglied des Elternbeirats ist. Zudem möchte der Elternbeirat einen Teil des „erlaufenen“ Geldes an Caritas International spenden.

