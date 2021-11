Übungsleiter dringend gesucht

Seit mehr als vier Jahren engagiert sich Udo Hülsmann in seiner Freizeit als Übungsleiter für Leichtathletik. Als der Verein jemanden für den Job suchte, war er zur Stelle. Ohne Ehrenamtliche, sagt er, kann der deutsche Vereinssport nicht funktionieren. Leute wie er fehlen dem SC Falke. Nicht erst seit Kurzem, sondern schon länger. Mittlerweile, konstatiert Vorstandsmitglied Matthias Ahmann, „ist der Bedarf so dringend wie nie.“

Engagiert sich beim SC Falke in seiner Freizeit als Übungsleiter im Bereich Leichtathletik: Udo Hülsmann. Ohne Ehrenamtliche, sagt er, könne der deutsche Vereinssport nicht funktionieren.

„Und Action.“ Udo Hülsmann klatscht in die Hände – und die Kids traben los. Zu Beginn des Leichtathletik-Trainings steht Aufwärmen auf dem Programm. Die Kinder laufen vorwärts und rückwärts, hopsen und krabbeln hin und her. Zu guter Letzt drehen sie zwei Runden um den Platz. „Das ist kein Wettrennen“, mahnt Übungsleiter Hülsmann. Etwas später stoppt er dann aber doch die Zeiten an diesem frühen Donnerstagabend auf dem Stadionplatz des SC Falke. Fürs Sportabzeichen fehlt einigen seiner Schützlinge noch der 800-Meter-Lauf.