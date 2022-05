Viele Hände verwandeln Garten in ein buntes Paradies

Aktion an der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

Saerbeck

Schüler und Lehrer haben es sich schon bequem gemacht auf den Liegebänken, die seit Kurzem vor der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) stehen. Nur wenige Meter entfernt von einer kleinen Klatschmohn-Wiese. Und gleich um die Ecke von einem Bienenlehrpfad. Die kleine Verschnaufpause haben sie sich redlich verdient. In den vergangenen Monaten haben sie gegraben, gepflanzt, gewässert und geschraubt und ihren Schulgarten so in ein kleines Paradies für Insekten und Bienen verwandelt.

Katja Niemeyer