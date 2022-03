Sitzung des Gemeinderats: Viele Themen auf langer Liste

Am Donnerstag kommt der Gemeinderat zusammen. Der Haushaltsentwurf, die Sportlerehrung, die Ampelsituation an der Teichstraße und vieles mehr werden Thema sein.

In der Ratssitzung am Donnerstag stehen einige Punkte auf der Tagesordnung. Los geht es wie gewohnt mit der Einwohnerfragestunde. Außerdem wird der vorliegende Haushaltsentwurf für 2022 der Gemeinde, der in einer Sitzung Anfang Februar vorgestellt wurde, nach den Vorberatungen in den Fraktionen zur weiteren Beschlussfassung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

Unter Tagesordnungspunkt sechs nimmt der Rat die Vorstellung des neuen Geschäftsführers der SaerVe mbH, Ludger Große-Berg, zur Kenntnis. Außerdem werden der Bebauungsplan „Alter Reithof“ und zum Hanfteichweg kurz Thema in der Ratssitzung sein.

Die Forderung nach der Errichtung einer Fußgängerampel an der Teichstraße (Bundesstraße 475) in Höhe der Industriestraße wird von den Ratsmitgliedern unterstützt und die Verwaltung beauftragt, die Pläne und Vorstellungen in einem persönlichen Termin an die zuständige Regionalleitung heranzutragen, heißt es unter Tagesordnungspunkt elf.

Des Weiteren wird der Gemeinderat der von den Schulleitungen der St. Georg Grundschule und der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule geplanten Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona – Extra-Zeit“ grundsätzlich zustimmen, abweichende Regelungen könnten noch getroffen werden.

Daran anschließend wird die Verwaltung über die Förderung von Schulsozialarbeit an beiden Saerbecker Schulen sprechen. Thema wird unter anderem die kurzfristige Bereitstellung einer Stelle für einen Schulsozialarbeiter für die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule sein. Die Verwaltung wird mit der Ausschreibung beauftragt.

Kurz angesprochen wird auch die diesjährige Durchführung der Sportlerehrung für Saerbeck, die in digitaler Form durchgeführt werden soll. Aufgrund der Pandemie ist die Sportlerehrung in 2020 ausgefallen, bereits in 2021 fand das Format digital statt. Bislang ist vorgesehen, die Sportlerehrung am 26. März als nicht-öffentliche Veranstaltung und nicht im Rahmen der „Saerbecker Sportschau“ stattfinden zu lassen. Aufgrund der aktuellen Lage schlägt die Verwaltung vor, den Termin in den Mai zu verlegen. Diese und weitere Themen werden am Donnerstag ab 18 Uhr im Bürgerhaus besprochen werden.