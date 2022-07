Vogel erwies sich als zäh

Der Schützenverein Dorfbauerschaft-Middendorf hat einen neuen König: Nach dreijähriger Amtszeit konnte Andreas König die Königskette an seinen Nachfolger Michael Nordhues-Hillmann weitergeben, der seine Frau Christiane an seine Seite holte.

Der Schützenverein Dorfbauerschaft-Middendorf hat einen neuen König: Nach dreijähriger Amtszeit konnte Andreas König die Königskette an seinen Nachfolger Michael Nordhues-Hillmann weitergeben, der seine Frau Christiane an seine Seite holte. In den Hofstaat berief er Andreas und Ute Hoof sowie Ulrich und Beate Niehoff.