Von „Tanz in den Mai“ bis „Sommersegen“

Gegen den Schritt hatte sich Pfarrer Rainer Schröder lange gewehrt, wie er selbst sagt. Immerhin zwei Jahre steht das neue Konzept für die Gottesdienste in dem Saerbecker Gemeindeteil inzwischen. Ohne die Corona-Pandemie wäre es auch schon viel früher umgesetzt worden. Weil es eine Reduzierung der Angebote bedeutet, hatte der Pfarrer zunächst gezögert, es anzuwenden.

Ab dem heutigen Freitag gilt aber nun doch das deutlich veränderte Gottesdienstprogramm der evangelischen Kirchengemeinde Emsdetten-Saerbeck für die Arche. In einem Schreiben, das Anfang der Woche verschickt wurde, wurden die Gemeindeglieder über den Plan informiert.

Dieser sieht vor, dass die bisherigen regelmäßigen Gottesdienste am Samstagabend (18 Uhr) abgelöst werden von einem bunten Programm, das vom klassischen Gottesdienst mit Abendmahl bis zum „Tanz in den Mai“ reicht. An zahlreichen Samstagen lädt die Kirchengemeinde zwar weiterhin in die Arche ein, aber eben nicht, wie in der Vergangenheit, an jedem. Konkret bedeutet das, dass es in einigen Monaten vier Termine gibt, in anderen aber auch nur zwei.

Stattdessen findet zum Beispiel heute (16 bis 18 Uhr) ein Kindergottesdienst statt und am 10. Juni ein Lobpreisabend. Am 26. Mai (Christi Himmelfahrt) steht ein Fahrradweg nach Emsdetten mit Andacht im Terminkalender. Und am 25. Juni soll ein Gottesdienst unter der Überschrift „Sommersegen“ gefeiert werden. „Wir wollten unsere Angebote attraktiver machen“, erläutert Schröder.

Hintergrund sind die seit Langem teils äußerst geringen Besucherzahlen. Meist kommen weniger als zehn Gläubige, manchmal sind sogar nur fünf Stühle besetzt. Mit dem überarbeiteten Angebot, so hofft der evangelische Pfarrer nun, füllt sich der Kirchraum in der Arche wieder. „Wir hoffen, dass wir in der Summe mehr Menschen erreichen“, sagt Schröder. Die evangelische Kirche zählt in Saerbeck rund 1200 Gemeindeglieder.

Am neuen Konzept hatten neben den für Saerbeck zuständigen Presbytern, Pfarrer Schröder, Jugendreferentin Frederike Holtmann und spezielle Berater der evangelischen Kirche Westfalen auch zahlreiche Gemeindeglieder mitgewirkt.

Pfarrer Schröder kündigte außerdem an, die Gestaltung der Gottesdienste auch für unterschiedliche Gruppen aus der Klimakommune zu öffnen.