Der Terminkalender der Saerbecker Jäger ist voll: Gleich zwei Jahreshauptversammlungen in kürzester Zeit standen nacheinander an.

So etwas gab es bei Saerbecks Jägern auch noch nicht. Am Freitag fanden die wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Jahreshauptversammlung 2021 und anschließend die reguläre Jahreshauptversammlung 2022 in der Gaststätte Ruhmöller in Saerbeck-Sinningen statt.