Warten auf die Post

Saerbeck

Seit mehr als einem halben Jahr kann man in Saerbeck keine Briefmarke kaufen, geschweige denn ein Päckchen aufgeben. So lange hat die Postfiliale in einem ehemaligen Lotto-Toto-Geschäft geschlossen. Ein Sprecher der Post betonte seinerzeit, dass man an einer „zeitnahen Anschlusslösung“ arbeite. Was er mit „zeitnah“ meint, sagte er nicht.