„Weinen, Lachen, Hoffnung“

Das Duo „2Flügel“ mit Ben Seipel und Christina Brudereck riss am Sonntag die Zuhörer in Saerbeck mit.

„Wir erleben heute einen Abend, der zum Weinen, Lachen und voller Hoffnung ist“, sagte Werner Heckmann am Sonntag im ausverkauften Bürgersaal. Der Sprecher des Arbeitskreises „Kunst - Kultur - Kirche“ der Pfarrgemeinde St. Georg begrüßte die Gäste und kündigte eine Reise in die 1920er Jahre mit Abstechern in die Gegenwart an.