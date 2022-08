Wer will Schnuppermitglied werden?

Saerbeck

Was ist das Erfolgsrezept für eine erfolgreiche Vereinsarbeit? Die Landfrauen gaben kürzlich bei ihrer Jahreshauptversammlung die Antwort: Wohlschmeckende Zutaten, eine gute Portion Kreativität und ein Schuss Humor begeisterten die Teilnehmerinnen in der Gaststätte Zurmühlen in Hembergen.

Von Marlies Grüter