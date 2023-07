Wie Saerbeck vom Deutschlandticket profitieren kann

Schüler und Schülerinnen können mit dem Beginn des neuen Schuljahres in den Genuss der neuen, verbilligten Deutschlandtickets kommen. Wie die Gemeinde zusätzlich auch noch Geld sparen kann, darüber berät der Rat jetzt in einer außerordentlichen Sitzung.

Für die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) stellt sich die Situation hingegen anders dar. Würde die Gemeinde die herkömmlichen ÖPNV-Tickets, die sie jenen aktuell 574 Schülern bezahlt, deren Schulweg eine bestimmte Länge überschreitet, durch die subventionierten Deutschlandtickets für 49 Euro ersetzen, würde sie 175.100 Euro sparen. Allerdings nur dann, wenn sie den Ticketkauf in Eigenregie macht. Würde sie indes mit der MKG an dem NRW-Modell teilnehmen, müsste sie den eingesparten Betrag in einen gemeinsamen Fonds einzahlen — und bekäme so gut wie nichts heraus.

Bislang berappt die Gemeinde für die Beförderung der MKG-Schüler jährlich rund 485.000 Euro. Für die Pennäler würde der zusätzliche Vorteil darin bestehen, dass ihr Schulweg-Monatsabo zum Deutschlandticket aufgewertet würde, mit dem sie in der gesamten Republik Bus und Bahn kostenlos nutzen könnten.

Kommentar Foto: Anders als viele andere Kommunen im Land hat sich die Gemeinde Saerbeck in ihrer Funktion als Schulträger die Mühe gemacht und innerhalb kürzester Zeit einen Plan zur Einführung des Deutschlandtickets für Schüler gemacht. Schon zu Beginn des kommenden Schuljahres sollen sie demnach von dem subventionierten Angebot profitieren. Und zwar nicht nur jene Kinder und Jugendlichen, die weit entfernt wohnen von ihrer Schule und damit auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, sondern auch (für 29 Euro) alle anderen. Die Verwaltung hat ihre Hausaufgaben gemacht. Damit ihr Plan in die Tat umgesetzt werden kann, muss jetzt noch die Politik grünes Licht geben. Eine Ratssitzung ist anberaumt. Wenn alles glattläuft, können Schüler und Schülerinnen schon ab August (fast) zum Nulltarif Bus und Bahn fahren. Ein wichtiger Schritt in Richtung Mobilitätswende. Katja Niemeyer ...

Erst Anfang Juni hatte das Land NRW die Kommunen über die inhaltlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für ein vergünstigtes Deutschlandticket für Schüler informiert. Und damit bei der Saerbecker Verwaltung Handlungsdruck ausgelöst. Aus ihrer Sicht haben die rabattierten Angebote eine derart große Relevanz, dass sie für den 3. August eine außerordentliche Ratssitzung anberaumt hat.

Damit die Kids, die nicht so weit entfernt von ihrer Schule wohnen, und die damit keinen Anspruch auf ein Deutschlandticket hätten, nicht außen vor bleiben, hat NRW ein 29-Euro-Ticket für (selbstzahlende) Schüler eingeführt. In Saerbeck betrifft das bis auf wenige Ausnahmen die Schüler und Schülerinnen der St.-Georg-Grundschule. Damit sie in den Genuss der verbilligten Monatstickets kommen, könnte sich die Gemeinde freiwillig an dem Landesmodell beteiligen.

Im Fall der Grundschule könnte sich das für die Kommune auch durchaus rechnen. Denn in den Fonds müsste sie ja auch die Geldsumme einzahlen, die sie durch das Deutschlandticket einsparen würde. Weil für die 264 Grundschüler, wovon nur 13 beförderungsberechtigt sind, ohnehin so gut wie keine Busfahrkosten anfallen, wäre dieser Betrag mehr als überschaubar.

Stattdessen würde die Gemeinde zur Deckung der Kosten Geld aus dem Fonds erhalten. In einem Rechenmodell, in dem angenommen wird, dass 30 Prozent der nicht beförderungsberechtigen Saerbecker Grundschüler von ihren Eltern ein 29-Euro-Ticket spendiert bekämen, würde die Gemeinde für ein Jahr gerechnet 18.072 Euro (251 x 12 Monate x 20 Euro Zuschuss) herausbekommen.

Saerbecks Kämmerer Guido Attermeier geht nach eigenen Angaben davon aus, dass tatsächlich weitaus weniger Eltern ihren kleinen Kindern Monat für Monat ein 29-Euro-Ticket kaufen. Womit die für die Verwaltung organisatorisch durchaus aufwendige Teilnahme an dem Landesmodell immer unattraktiver werden würde.

Alternativ schlägt die Verwaltung deshalb vor, den 20-Euro-Zuschuss zu dem 49-Euro-Ticket aus der Gemeindekasse zu bezahlen. Dann nämlich würden sich die Schüler die Monatskarten selbst besorgen — und sich den Zuschuss anschließend von der Gemeinde zurückholen.

Das Landesmodell sieht demgegenüber vor, dass die Verwaltung oder das Schülersekretariat die Tickets beschafft — und anschließend den Eigenanteil von 29 Euro monatlich einsammelt.

Die Politik muss sich jetzt im Wesentlichen mit der Frage beschäftigen, ob die Gemeinde nicht nur im Fall der MKG, sondern auch der Grundschule auf eine Teilnahme an dem Landesmodell verzichtet — und damit zwar (in einem überschaubaren Maße) draufzahlt, gleichzeitig aber Arbeit spart.