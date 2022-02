„Wir investieren in erheblichem Umfang“

Rede zum Haushalt 2022 von Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg:

Sehr geehrte Ratsmitglieder,

liebe Saerbeckerinnen und Saerbecker,

sehr geehrte Damen und Herren,

Mein Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen.

Ich habe mir gewünscht, dass in dieser Rede das Wort Corona gar nicht auftaucht. Das ist leider – und wie Sie angesichts der Umstände, unter denen ich zu Ihnen spreche, auch ganz offensichtlich – nicht möglich. Denn ich spreche heute über den Haushalt 2022 und damit den zweiten Haushalt, der von der Pandemie geprägt wird, und in dem deren Auswirkungen stärker zutage treten als im Vorjahres-Haushalt. Und gleichzeitig wird die andauernde Pandemie auch noch viele weitere Haushalte maßgeblich beeinflussen – das Ausmaß kann heute noch keiner seriös abschätzen.

Bislang belaufen sich die corona-bedingten Sonderbelastungen für die Gemeinde Saerbeck auf knapp 1,2 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr erhielten wir für Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer eine Ausgleichszahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz. Dies war eine süße Medizin, deren bitterer Nachgeschmack sich nun in diesem Jahr entfaltet: Die im vergangenen Jahr zugeflossenen Zahlungen werden – systematisch durchaus zu Recht – im Finanzverbund angerechnet.

Dadurch geht die Gemeinde in diesem Jahr bei den Zuweisungen leer aus.

Der Finanzverbund ist ein hochkomplexes System. Der Kämmerer hat es eben gerade in seinen Ausführungen erläutert. Und bei aller grundsätzlichen Sinnhaftigkeit eines solchen Ausgleichs- und Solidarsystems bekommen wir als eine finanzkräftige, abundante Gemeinde die Nachteile dieses Systems in diesem Jahr zu spüren.

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz wurden die sogenannten fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A und B erhöht. Das ist eine Maßnahme, die sich auch auf unsere finanzielle Situation vor Ort auswirkt. Denn dadurch werden wir im Finanzverbund stärker belastet. Konkret bedeutet die Erhöhung der fiktiven Hebesätze, dass von unseren Einnahmen ein größerer Anteil in den Finanzverbund abfließt. Anders formuliert: Von jedem eingenommenen Euro verbleibt anteilig weniger Geld in der Gemeinde. Daher müssen wir unsere gemeindlichen Hebesätze auch strategisch so ausgestalten, dass sich der Teil der Einnahmen, der bei uns in der Gemeinde verbleibt, nicht verringert.

Das gebietet nach meiner Überzeugung die Verantwortung für die finanzielle Ausstattung der Gemeinde. Und dazu ist es notwendig, die Erhöhung der fiktiven Hebesätze auf Landesebene auf der kommunalen Ebene zu übernehmen. Würden wir diesen Schritt nicht vollziehen, dann würden wir peu-à-peu die Einnahmen, die uns selbst verbleiben, reduzieren.

Geben kann in einem Ausgleichs- und Solidarsystem langfristig nur derjenige, der seine eigene Finanzierung auf solide Beine stellt. Daher ist es genauso Ausdruck der Finanzierungsverantwortung für unsere Gemeinde, wenn der Haushalt 2022 die kommunalen Hebesätze für

die Gewerbesteuer beibehält und die sehr geringfügige Senkung der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz nicht übernimmt.

Die Pandemie ist nur ein wesentlicher Aspekt, der sich auf diesen Haushalt auswirkt. Der Haushalt ist auch geprägt von einem erheblichen – ich möchte sagen außergewöhnlichen – Investitionsvolumen.

Manch einer wird die eine oder andere Investition oder ihren Zeitpunkt in Frage stellen. Ich habe mir diese Fragen natürlich auch gestellt. An meinen Überlegungen zu einzelnen Vorhaben möchte ich Sie gerne teilhaben lassen:

Wer möchte, dass die Gemeinde über einen leistungsfähigen Bauhof verfügt, der muss diesen auch entsprechend ausstatten. In diesem Jahr steht die Anschaffung eines neuen Unimog an, der so etwas wie die Allzweck-Waffe des Bauhofs ist. Denn ich möchte nicht erleben, dass beim nächsten Wintereinbruch – man denke nur an die Wetterlage heute vor einem Jahr – oder beim nächsten Unwetter der Bauhof nicht so helfen kann wie wir es von ihm kennen und erwarten, weil der 16 Jahre alte Unimog mit einem Defekt in der Halle steht.

Wer möchte, dass die Ausweisung von dringend benötigten Baugebieten nicht zu Lasten des Vereinssports geht, der muss die Sportstätten ersetzen, die lagebedingt dem Wohngebiet weichenwerden. Wir lassen als Gemeinde den Reitsport – im wahrsten Sinne des Wortes – nicht im Regen stehen und errichten daher eine kommunale Reithalle. Wir lassen es auch nicht zu, dass Kinder und Jugendliche beim Fußballtraining am Platzrand stehen und zuschauen müssen, weil es keine ausreichenden Trainingsplätze gibt. Daher haben wir frühzeitig Fördermittel für einen Kunstrasenplatz beantragt.

Das Bildungsangebot in unserer Gemeinde mit zwei gut ausgestatteten Schulen verleiht Saerbeck eine wichtige Funktion in der Region und einen Stellenwert, den wir als 7000-Einwohner-Gemeinde ohne diese Einrichtungen nicht hätten.

Wir müssen diesen Bildungseinrichtungen den notwendigen Raum bieten, damit dort zeitgemäßer Unterricht stattfinden kann. Und moderner Schulunterricht kommt heute nicht mehr allein mit Klassenräumen aus wie wir sie aus der eigenen Schulzeit kennen.

Moderner Unterricht benötigt Räume für Projekt-, Team- und Gruppenarbeiten. Aber wenn wir als Schulträger mit der Erweiterung der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule so etwas nicht ermöglichen würden, wie wollten wir die jungen Menschen dann auf moderne Lebens- und Arbeitswelten vorbereiten?

Und wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass das hervorragende Bildungsangebot ein wichtiger Faktor für den Wirtschaftsstandort

Saerbeck ist.

Unlängst hat das Statistische Landesamt festgestellt, dass in Saerbeck 17 Prozent der Einwohner unter 16 Jahre alt sind. Bei der Altersgruppe der 12- bis 15-jährigen liegen wir im Landesvergleich an erster Stelle. 5,1 Prozent der Bevölkerung gehören zu dieser Altersgruppe. Wenn wir nun die Chance haben, mit einer üppigen Förderung aus den europäischen Leader-Fonds für diese

Saerbeckerinnen und Saerbecker mit einem Pumptrack eine altersgerechte Freizeitanlage zu errichten, dann bin ich überzeugt davon, dass jeder Euro unseres Eigenanteils an der richtigen Stelle ausgegeben wird.

Wir investieren in erheblichem Umfang. Aber wir investieren auch mit einer klaren Renditeerwartung. Die Währung dieser Rendite heißt Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde und Attraktivität unserer Gemeinde. Und beides bedingt einander.

Wir leben mit diesem Investitionsprogramm nicht über unsere Verhältnisse, aber – das muss ich in aller Deutlichkeit sagen – wir bewegen uns durchaus am Rande unserer Kapazitäten, unserer personellen Kapazitäten. Denn alle diese Maßnahmen erfordern personellen Aufwand für Planung, Organisation, Prüfung, Überwachung, Abrechnung, Antragstellung und vieles mehr. Dieser Aufwand ist gut investierte Zeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung.

Ein Unternehmen, das nicht investiert, wird auf lange Sicht keinen Erfolg und auch keinen Bestand haben. Warum sollte es bei einer Kommune anders sein?

Natürlich gibt es eine Kehrseite dieser umfangreichen Investitionen. Die Verschuldung erreicht einen Höchststand. Da muss man nicht drumherumreden.

Sie sehen aber auch, dass sich die Erhöhung der Gesamtverschuldung im Wesentlichen auf die Zunahme der Investitionsdarlehen bezieht.

Viele der Investitionen werden in erheblichem Maße durch Zuschüsse von Land, Bund und Europäischer Union unterstützt. Einige dieser Maßnahme wären ohne solche Zuschüsse für eine Gemeinde unserer Größenordnung überhaupt nicht zu stemmen. Leider werden die Fördervorgaben wie zum Beispiel Verwendungszwecke und –fristen immer detaillierter. Zudem verbieten gewährte Zuschüsse es in der Regel, Maßnahmen zu verschieben, weil die Mittel dann verfallen und dies das Scheitern des Gesamtprojektes nach sich ziehen würde.

Hier würden höhere pauschale Zuwendungen anstelle einer Vielzahl administrativ aufwendiger Förderaufrufe für mehr Finanzierungsflexibilität sorgen. Solange aber viele Landes- und Bundesmittel eben nur projektbezogen durch bestimmte FörderProgramme zu erlangen sind, halte ich es für notwendig, diese Mittel auch zu nutzen. Die Alternative wäre es, die Mittel nicht zu beantragen, um auch den Eigenanteil nicht aufbringen zu müssen.

Dann wären aber die meisten der aktuellen Vorhaben aus finanziellen Gründen gar nicht realisierbar.

Wenn Sie den Vorbericht des Haushaltsentwurfs lesen, werden Sie an vielen Stellen den erhobenen Zeigefinger erkennen, der dazu mahnt, mittelfristig das Maß der Verschuldung zu begrenzen. Diese Mahnungen sind mehr als berechtigt.

Mich selbst besorgt am meisten das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das mit einem negativen Ergebnis von knapp 1,6 Millionen abschließt.

Diese Position ist für mich eine der wichtigsten Kennzahlen, da sie anzeigt, ob Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch in einem angemessenen Verhältnis stehen. Bei einem Fehlbedarf von etwa 1,6 Millionen Euro gibt es ein Missverhältnis zwischen Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch.

Schaut man etwas genauer hin stellt man fest: Knapp die Hälfte der Aufwendungen entzieht sich dem gemeindlichen Einfluss, da es sich um Transferaufwendungen handelt.

Ich könnte es mit jetzt einfach machen und auf die massiv steigende Jugendamtsumlage schimpfen. Das möchte ich bewusst nicht tun, da die Leistungen ja in allen beteiligten Gemeinden – auch hier bei uns in Saerbeck – grundsätzlich Gutes leisten.

Allerdings wird diese Finanzierung, wenn sich die Entwicklung weiter so fortsetzt, auf Dauer nicht gut gehen und es braucht dringend strukturelle Änderungen der Jugendhilfe-Finanzierung. Dieses Finanzierungssystem wird kollabieren: Hier gilt: „Der Krug geht solange zum Brunnen bis er bricht.“ Das Defizit beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte im Vergleich zum Vorjahresansatz immerhin um circa 25 Prozent oder eine halbe Million verringert werden. Wichtig wird es daher sein, die Planzahlen für die dann kommenden Jahre, die positive Salden vorsehen, zu erreichen.

Sehr geehrte Ratsmitglieder, liebe Saerbeckerinnen und Saerbecker,

sehr geehrte Damen und Herren,

die Zahlen des Haushalts zeigen:

Im Jahr 2022 liegen große Aufgaben vor uns. Bevor ich jedoch noch

einen kurzen Blick auf das noch junge Jahr werfe, möchte ich die Gelegenheit nutzen, Dank zu sagen:

Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung. Im abgelaufenen Jahr haben sie ein Höchstmaß an Flexibilität und Einsatzbereitschaft gezeigt, um den Verwaltungsbetrieb auch während Lock-Downs und unter Kontaktbeschränkungen aufrechtzuerhalten.

Mein Dank gilt dem Personal an unseren beiden Schulen, dem es gelungen ist, im Dickicht von Testverordnungen den Kindern und Jugendlichen einen möglichst reibungslosen Schulalltag zu ermöglichen.

Mein Dank gilt den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die trotz strenger Einschränkungen ihrer Übungsmöglichkeiten, mit viel Motivation und Kameradschaftsgeist ihre Einsatzbereitschaft und ihre Leistungsfähigkeit aufrechterhalten haben.

Mein Dank gilt den Aktiven in den Vereinen und Verbänden, die auch im Jahr 2021 gezeigt haben, dass bürgerschaftliches Engagement das Fundament unseres dörflichen Zusammenlebens ist - ganz gleich, ob als Trainerin oder Trainer, Gruppenleiterin oder Gruppenleiter, Bürgerbusfahrerin oder -fahrer, beim Waffelbacken auf unserem Wochenmarkt oder bei vielen anderen kleinen und großen Aufgaben.

Mein Dank gilt nicht zuletzt Ihnen, den Ratsmitgliedern und sachkundigen Bürgern für die sachliche, faire und lösungsorientierte Arbeit in diesem Gremium, in den Ausschüssen und in Ihren Fraktionen.

Politisch gibt es für mich in diesem Jahr eine klare Priorität: die Entwicklung der beiden Wohnbaugebiete. Die Verfahren sind aufwendig und komplex und für den einzelnen Bauwilligen teilweise auch kaum noch nachzuvollziehen. Die zügige Fortsetzung und baldige Abschluss der Verfahren ist aber nicht nur im Interesse der Bauwilligen, sondern sichert auch die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde.

Eine große Aufgabe ist in diesem Jahr die Wärmewende, mit der wir den nächsten großen Schritt der Klimakommune Saerbeck unternehmen möchten. Bei der Auftaktveranstaltung in der übernächsten Woche wollen wir mit vielen Bürgerinnen und Bürgern Ideen sammeln, wie wir vor allem bei den Bestandsgebäuden zu modernen, klimafreundlichen und wirtschaftlichen Heiztechniken kommen.

Der gesellschaftliche Höhepunkt folgt dann im späten Sommer:

In diesem Jahr feiern wir 900 Jahre Saerbeck!

Viele Vereine, Gruppen und Verbände werden sich an dem Programm des Bürgerfestes Ende August beteiligen.

Es soll ein Fest werden von Bürgern für Bürger. Mitten im Dorf sollen Jung und Alt zusammenkommen, mit alten Freunden und Bekannten feiern, aber auch Saerbeckerinnen und Saerbecker kennenlernen, die sie bislang noch nicht kannten.

Die Jubiläumsfeier wird die Vielfalt des sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Engagements in Saerbeck eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Von diesem Haushalt geht das Signal aus, dass Saerbeck im

Jubiläumsjahr mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft schaut. Wir investieren in das, was uns stark macht – in unser Gemeinwesen!

Vielen Dank