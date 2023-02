Wohngeld: Mieter müssen sich gedulden

Seit Januar greift die Wohngeldreform. Das bedeutet: Mehr Berechtigte und mehr Geld. Viele Menschen müssen sich aber gedulden. Das Computerprogramm, mit dem die Anträge bearbeitet werden sollen, ist noch nicht fertig. Wie in anderen Kommunen in NRW wird auch in Saerbeck deshalb erst einmal vorläufig Geld ausgezahlt.

