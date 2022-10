Zum zweiten Mal Kita-Container

Bis vor wenigen Monaten war die Regenbogen-Kita in diesen Containern hinter dem Seniorenheim untergebracht. Inzwischen ist sie in ein neues Gebäude am Emsweg eingezogen. Weil es kurzfristig weiteren Bedarf an Plätzen gibt, werden aller Voraussicht nach erneut Container wie diese am selben Standort aufgebaut.

Foto: Katja Niemeyer