Zur Eröffnung reist derKünstler aus den USA an

Eröffnung der Madlener-Ausstellung „Kassandra“ im vergangenen Jahr in einem Bunker im Bioenergiepark.

Internationale Künstlerluft weht erneut durch Saerbecks Bioenergiepark, wenn am Freitag, 20. August, die Ausstellung „Panta Rhei“ (alles fließt) eröffnet wird.

Der in Düsseldorf geborene international arbeitende Maler Jörg Madlener mit belgischem Pass und mit Lebens- und Arbeitskreis jetzt im US-Bundesstaat New York wählte wiederum nach 2019 (Sandstorm) und 2020 (Kassandra) „die für ihn faszinierende Lokalität des Bioenergieparks“ für seinen neuen Werkzyklus „Panta Rhei“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Etwa 24 Bilder aus diesem Zyklus werden in Saerbeck zu sehen sein. Daneben sollen die drei großformatigen Bilder „The Rukban Woman“, „Pietà 3“ sowie „Syria“ gezeigt werden. Bis zum 25. September bleibt die Ausstellung für Kunstliebhaber geöffnet.

Zur Eröffnung der Ausstellung wird der Künstler eigens aus dem Norden des US-Bundesstaats New York anreisen. Zur Eröffnung der Kassandra-Ausstellung im vergangenen Jahr war er coronabedingt nicht gekommen.