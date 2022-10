Sängerkreis Nordwestfalen feiert 100-jähriges Bestehen im Kloster Gravenhorst

Schon vor 100 Jahren wusste man, dass es klug ist, Chöre auf einer übergeordneten Ebene zu organisieren. Heute gehören dem Sängerkreis Nordwestfalen 53 Chöre an, auch im deutschen Chorverband ist man vertreten.

Regina van Dinther ist die Präsidentin des Chorverbandes NRW. Sie ließ es sich nicht nehmen, jetzt persönlich an der Veranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum des Sängerkreises Nordwestfalen teilzunehmen. Man traf sich dazu am Wochenende im Kloster Gravenhorst in Hörstel.