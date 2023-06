Ein Scheunenbrand in Westerkappeln hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Während der Löscharbeiten kommt es zu Sperrungen an der Mettinger Straße.

In Westerkappeln an der Mettinger Straße kämpften 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem Brand auf einem Gehöft.

Am frühen Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr in Westerkappeln mit dem Hinweis „Rauchentwicklung an einem Schuppen“ zur Mettinger Straße gerufen. Als der erste Löschzug eintraf, stand eine kleine Remise bereits in Vollbrand. Das Feuer griff schnell auf eine an den Schuppen angebaute große Scheune über, sodass beide Gebäude in Brand gerieten.