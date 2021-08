Schlafende Frau attackiert - Ehemann in Untersuchungshaft

Nach einer Attacke auf seine schlafende Ehefrau sitzt ein 36 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Er soll ihr mit einer Metallschiene schwere Verletzungen am Kopf zugefügt haben.

Die Polizei hat einen 36-jährigen Mann aus Rheine festgenommen, der im Verdacht steht, am Wochenende mit einer Metallschiene auf seine schlafende Ehefrau eingeschlagen zu haben.

Wie die Ermittler am Dienstag in Münster berichteten, waren sie Samstagfrüh alarmiert worden und fanden eine am Kopf stark blutende Frau vor.

Die 31-Jährige berichtete, von ihrem Mann im Schlaf mit einer Metallschiene angegriffen worden zu sein. Sie habe auf die Straße laufen können, als der 13-jährige Sohn dazu gekommen sei. Die Frau kam in ein Krankenhaus.

Ihr Mann war nach der Tat verschwunden. Der 36-Jährige wurde nach Hinweisen am Montag im Kreis Mettmann festgenommen. Laut Polizei stritt das Paar immer wieder. Der Haftbefehl gegen den Mann lautet auf Verdacht des versuchten Mordes. Der Beschuldigte schweigt.