Schutzmaßnahmen für Pflanzen und Pilze: Diese Regeln gelten

Beim Wandern einen Strauß Blumen pflücken oder einen schmackhaften Pilz sammeln: Dieses Bedürfnis haben vermutlich schon viele Bürger verspürt. Doch was ist erlaubt? Und was darf nicht gepflückt werden? Ein Überblick.

Wer kennt es nicht? Die Lust, beim Spazierengehen, Wandern oder Radfahren einen Bund Zweige oder einen Strauß aus der Natur und Landschaft mitzunehmen, wenn einem im ausgehenden Winter die Weidenkätzchen samtig entgegenstrahlen, wenn im Frühling der Bärlauch herrlich duftet, wenn im Sommer die Kornblumen, Margeriten, Goldruten oder die Wilde Möhre ihre Blütenpracht entfalten oder im Herbst die Genusspilze aus dem Boden kommen.

Vermutlich haben schon viele diesem Wunsch nachgegeben und die jahreszeitlichen Produkte der Natur für die Vase oder den Teller mit nach Hause genommen. „Grundsätzlich dürfen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, für den persönlichen Bedarf in geringen Mengen wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender Pflanzen pfleglich entnommen werden“, erläutert Udo Schneiders, Leiter des Amts für Planung, Naturschutz und Mobilität. Das sei die sogenannte „Handstraußregel“. Diese gelte allerdings ausdrücklich nicht für besonders oder streng geschützte Arten.

Wechselwirkung zwischen Tieren und Pflanzen

Diese Arten werden im Gesetz näher definiert. Die Entnahme oder Beschädigung dieser Arten ist verboten. In Naturschutzgebieten kommt hinzu, dass die zulässigen Wege nicht verlassen und generell keine Pflanzen gesammelt werden dürfen. Zwischen den Tier- und Pflanzenarten bestehen vielseitige Wechselbeziehungen. Daher könnte eine Entnahme von Blühpflanzen auch zu einer erheblichen Beeinträchtigung lokaler Tierpopulationen führen, hier vor allem von Insektenarten.

Die „Jedermann-Regelung“ nach dem BNatSchG ist allerdings für das gewerbsmäßige Entnehmen eingeschränkt. Hier liegt eine Genehmigungspflicht vor. Das bedeutet konkret, dass für Projekte oder Veranstaltungen, in denen Teilnehmende Pflanzen sammeln können, eine naturschutzrechtliche Genehmigung benötigt wird. Hintergrund dieser Regelungen ist, dass die Natur „Einzelentnahmen“ von Pflanzen durch Erholungssuchende verkraftet. „Werden an einer Stelle jedoch etwa durch Exkursionen oder sogar für den gewerblichen Gebrauch Pflanzen entnommen, kann dies für den Erhalt an dieser Stelle eine ernsthafte Gefährdung bedeuten“, so Jessica Focke vom Kreis.

Neue Blühflächen entstehen

Die untere Naturschutzbehörde steht seit längerem mit den Straßenmeistereien von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen wie auch mit den Kommunen in intensiven Abstimmungen, um die zum Teil sehr wildblumenreichen straßen- und wegebegleitenden Säume erst später mähen zu lassen und Potenziale für die Entwicklung artenreicher Begleitstrukturen durch eine schonende Pflege zu berücksichtigen.

An den Fließgewässern werden in Abstimmung mit den Unterhaltungsverbänden in zunehmendem Maße Gewässerabschnitte ganz oder teilweise aus der Unterhaltung genommen, so dass auch hier Blühpflanzen, Kräuter und Gräser vermehrt einen besseren Lebensraum erhalten und damit auch die hier beheimatete Tierwelt. Von der Landwirtschaft werden vermehrt Blühstreifen und Blühflächen angelegt. Über diverse Projekte haben auch die untere Naturschutzbehörde und die Biologische Station dafür Sorge getragen, dass neue Blühflächen aus regionalem Saatgut innerörtlich wie auch in der Landschaft entstehen. Hier gilt es, keine Blühpflanzen zu entnehmen, um sie als Ausbreitungsort spezieller und heute zum Teil selten gewordener Blütenpflanzen zu erhalten.

Besondere Regeln in Wäldern

„Der Kreis Steinfurt unterstützt die Anlage einer artenreichen Blühfläche aus heimischen Wildpflanzen sowohl auf privaten als auch auf öffentlichen Flächen. Die untere Naturschutzbehörde stellt Bürgerinnen und Bürgern, Kommunen, Vereinen und Institutionen kostenlos regionales Saatgut zur Verfügung“, erläutert Stefan Bendick, Leiter der unteren Naturschutzbehörde des Kreises. Nähere Infos dazu und das Antragsformular gibt`s auf der Homepage des Kreises unter www.kreis-steinfurt.de durch die Eingabe des Suchbegriffs „Blühflächen“ oder auf der Unterseite „Biodiversität“ unter Projekte und Programme.

Wer im Wald Pilze sammeln möchte, sollte wissen: In Naturschutzgebieten dürfen Pilze nicht entnommen werden. Ebenfalls dürfen eingezäunte Flächen in Wäldern nicht betreten werden, um beispielsweise auf Suche zu gehen. Auch ist das Sammeln von Pilzen außerhalb von Schutzgebieten nur in geringen Mengen für den Eigenbedarf zulässig.

Auch die Uhrzeit muss beachtet werden

Die Beschränkung auf den Eigenbedarf hat einen ganz einfachen Grund, erklärt Bendick: „Pilze im Wald verwerten organische Substanz oder versorgen in der Symbiose viele Bäume mit Wasser und Nährstoffen. Außerdem dienen sie zahlreichen Wildtieren als Nahrung. Deshalb dürfen auch nur so viele Pilze gesammelt werden, wie man kurzfristig für eine Mahlzeit verwerten kann.“ Sammler sollten zudem das Pilzwachstum für die kommenden Jahre unterstützen, indem sie die Pilze nicht ausreißen, sondern abschneiden oder herausdrehen und einen Teil im Bestand belassen.

Wer einen Beitrag zum Naturschutz leisten möchte, sollte außerdem nicht während der Morgen- und Abenddämmerung sammeln. Zu diesen Zeiten sind die Wildtiere sehr aktiv und sollten nicht gestört werden. Bestimmte Pilzarten stehen generell unter Naturschutz, wie Trüffel und Kaiserling, und dürfen nirgendwo in freier Natur gesammelt werden. Hier, mahnt Bendick, sollte die Faustregel gelten: „Nur ernten, was man hundertprozentig kennt. Eine Bestimmung der Pilzarten per App ersetze nicht die echte Artenkenntnis.“ Eine gute Alternative zur Entnahme von Wildblumen und Pilzen aus der Natur sei deren Aussaat, Anpflanzung oder Anzucht im eigenen Garten. Tipps dazu werden in einem Folgebeitrag dieser Serie zum Thema „Naturschutz in Haus und Garten“ gegeben.