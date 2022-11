Über 200 Selbsthilfegruppen im Kreis Steinfurt

Das Netzwerk Selbsthilfe und Ehrenamt des Kreises gibt es seit 25 Jahren. Wie sehr es seit seiner Gründung an Bedeutung gewonnen hat, zeigen Zahlen. Mitarbeiter beobachten aktuell eine besorgniserregende Entwicklung.

Eine Institution wie das Netzwerk und Ehrenamt bekommt oft sehr früh mit, wenn etwas womöglich schiefläuft in unserer Gesellschaft. Wenn soziale Probleme entstehen. Im Kreis Steinfurt ist das seit nunmehr 25 Jahren so. Seitdem gibt es das Netzwerk – und seitdem ist es so etwas wie der Seismograf gesellschaftlicher Entwicklungen im Kreisgebiet.