Altpapier senkt die Müllgebühren

Was passiert mit den Kartons, Briefen und Zetteln, die in der blauen Tonne landen? Und was darf in diese überhaupt rein? Von A wie Amazonkartonage bis Z wie Zeitung wirft diese Serie einen Blick in Recycling, Verwertung und Entsorgung des Papierabfalls.

Um Abfall, Sonder- und Biomüll, um Grünabfall Elektroschrott, Altpapier etc., kümmert sich die Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH, kurz EGST. Wir schauen mal, was die EGST macht, wie sie unseren Abfall verwertet.

In Kooperation mit der EGST, die alle Infos aufgearbeitet und beigetragen sowie uns die Hintergründe erklärt hat, will die kleine Serie einen Überblick geben, wird Fakten, Infos und Wissenswertes vermitteln. Heute beschäftigen wir uns mit Altpapier.

Erste Tonne für Mülltrennung

Mülltrennung im Kreis Steinfurt – das gibt es schon lange. Beim Thema Altpapier gab es schon vor Jahrzehnten eine Premiere: Die Altpapiertonne war die allererste Tonne, die neben der Restmülltonne zwecks Mülltrennung eingeführt worden ist. Ende der 1980er Jahre war das. Aber auch in den Jahrzehnten zuvor wurde aber der überaus wertvolle Rohstoff namens Altpapier in Bündeln gesammelt. Erinnern Sie sich auch noch an die Altpapier-Container, die vielerorts zu finden waren? Ja, altes Papier ist wert voll...

Kinderleicht: Was ins Altpapier darf und was nicht, ist einfach zu verstehen. Foto: EGST

Und deshalb wird die Tonne mit dem blauen Deckel überall im Kreis ST angeboten und rege genutzt. Wie eigentlich immer (Ausnahme Greven, da sammelt ein privater Anbieter) beim Thema Abfall sammeln die Gemeinden ein und die EGST verwertet weiter. Neun Umschlagstellen für Altpapier hält die EGST kreisweit vor. Dahin wird alles transportiert. Die EGST sorgt nachher mit Spezial-Lastwagen mit einer Ladekapazität von 23 Tonnen für den Weitertransport zu Papierfabriken überwiegend in Deutschland aber auch im EU-Ausland. Die Fabriken kaufen das Altpapier aus dem Kreis ST ein.

Ersetzt durch Digitales, vermehrt durch Versand

Es ist (aktuell) ein gutes Geschäft: Eine Tonne Altpapier bringt rund 140 Euro Einnahmen. Den erwirtschafteten Gewinn verteilt die EGST je nach gesammelter Menge an die Kommunen im Kreis. Schon seit dem Jahr 2000 funktioniert dieses System so gut, dass allein für die Altpapierentsorgung gerechnet die Einwohner keine Kosten tragen müssen. Die reine Menge an Altpapier ist zwischen den Jahren 1990 und 2000 stets gestiegen. Nach einer kleinen Delle und bis cirka 2014 ging es weiter bergauf mit den Mengen. Doch das ist vorbei: Insgesamt wird die gesammelte Menge leicht geringer. Gründe dafür sind z.B., dass es keine schwergewichtigen Telefonbücher, weniger Kataloge, Prospekte und Druckerzeugnisse gibt. Auch die Tageszeitung kommt oft modern-digital daher, die Papiermenge wird geringer. Stark steigend ist jedoch der Anteil von Kartonagen (Amazon), die jedoch viel weniger Gewicht mit sich bringen.

Auf und ab der Preisen: In der Spitze erlöst die EGST über 140 Euro pro to., wenn´s schlecht läuft zahlt sie drauf. Foto: EGST

Sei´s drum: Recycling heißt das Zauberwort. Aus Altpapier wird neues Papier, der Kreislauf kann recht lang ausfallen. Hochwertiges Druckerpapier beispielsweise wird Recycling-Druckerpapier, daraus wird eine Kartonage. Recycling – eine Papierfaser kann bis zu sieben Mal genutzt werden – macht viel Sinn: Wiederaufbereitetes Papier spart bei der Erzeugung dreimal die Energie, die nötig wäre, um neues Papier aus Frischfaser (Holz) zu produzieren. Und es spart die fünffache Wassermenge.

Was kommt in die blaue Tonne?

Und nun zum Schluss blicken wir noch kurz auf das, was denn rein darf in die Tonne mit dem blauen Deckel: Papier und Pappe, Zeitungen, Werbematerialien oder Packpapier natürlich, Kartonagen (auch saubere Pizzakartons) dürfen auch in die Tonne. Und dann gibt es noch die Feinheiten: Kassenbons (weiße, Thermopapier) dürfen nicht rein, die neuen blauen Bons aber sehr wohl. Briefumschläge mit Fenster sind erlaubt, Waschmittelkartons sogar mit Plastikbügel auch. Modernes Öko-Graspapier darf wiederum nicht in die Tonne, benutzte Taschen- und Kosmetiktücher auch nicht. Und das Glitzer-Geschenkpapier vom Geburtstag oder Weihnachten hat im Altpapier nichts zu suchen. Alte Bücher und alte Tapeten sind ebenfalls untersagt, damit das Altpapier möglicht gut wiederverwertbar ist. Denn: Es ist ja ein überaus wertvoller Rohstoff in der Kreislaufwirtschaft im Kreis ST.

| Der nicht-sichtbare Teil der Abfallentsorgung spielt sich digital ab. Es gibt die „Abfall App Kreis Steinfurt“ und die Homepage www.egst.de Dort gibt es zahllose Angebote und Infos zu Terminen und Service-Angeboten.