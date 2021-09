Sie entscheiden über den neuen Bundestag: 340.716 Menschen sind im Kreis Steinfurt wahlberechtigt

Bei der Wahl zum Bundestag sind im Kreis 340.716 Personen wahlberechtigt. Es gibt 13.401 Erstwähler. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die 18 Jahre alt sind und seit drei Monaten in Deutschland leben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

In den vergangenen Wochen wurden die Wahlbenachrichtigungen mit Hinweisen zum Wahllokal und auf die Möglichkeit versandt, vorab per Briefwahl abzustimmen. Sollten Wahlberechtigte noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, kann das verschiedene Gründe haben. Man sollte sich kurzfristig an das zuständige Rathaus wenden und sicherstellen, dass man im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Für die Stimmabgabe ist die Vorlage der Wahlbenachrichtigung nicht nötig. Es reichen der Eintrag im Wählerverzeichnis und der Personalausweis.