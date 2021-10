Sie gestalten ihre Heimat mit Liebe

Kreis Steinfurt

2021 vergibt der Kreis Steinfurt zum dritten Mal den Heimat-Preis. NRW. Nun stehen die Preisträger fest: Die Auszeichnung geht an den Gemeinschaftsgarten Wettringen, die Interessensgemeinschaft Hasenhöhle in Rheine-Mesum und das Westfälische Feldbahnmuseum in Lengerich. Der Kreis würdigt auf diese Weise das besondere Engagement der Preisträger für die Gestaltung der Heimat vor Ort.

Von Michael Hagel