So hat der Kreistag über Kitagebühren, Kapitalanlagen, Kanalradwege und Klimaschutz entschieden

Kreis Steinfurt

Wo sich normalerweise Landfrauen und Landwirte zu ihren Versammlungen treffen und wo gerne mal zünftig gefeiert wird, tagte am Montagabend der Kreistag: In Hövels Festhalle in Saerbeck räumte das oberste politische Gremium des Kreises kurz vor der Sommerpause noch eine ganze Reihe von Themen ab.

Michael Hagel