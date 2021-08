Spahns Heimspiel auf der Seebühne

Bundesgesundheitsminister und CDU-Spitzenkandidat im Wahlkreis 124 Jens Spahn hat am Offlumer See seinen Wahlkampf eingeläutet. Für Spahn ist die Auftaktveranstaltung trotz einiger kritischer Fragen ein leichtes Spiel - vor malerischer Kulisse.

Jens Spahn vor herrlicher Kulisse am Offlumer See: Etwa 300 Menschen waren beim Wahlkampfauftakt des CDU-Spitzenpolitikers in Neuenkirchen dabei. Und auch wenn das Bild den Eindruck vermittelt, die Musiker vor der Bühne waren definitiv nicht eingenickt.

Unten am Strand baden Kinder im See, etwas weiter oben wärmt die spätsommerliche Sonne gut 300 Menschen und den Mann, dessentwegen sie an diesem Dienstagnachmittag zum schönen Offlumer See in Neuenkirchen gekommen sind: Jens Spahn (41), Bundesgesundheitsminister und CDU-Spitzenkandidat zur Bundestagswahl für den Wahlkreis 124, zu dem größere Teile des Kreises Steinfurt gehören.