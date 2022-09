SPD ist das Zünglein an der Waage

Die Kreisverwaltung in Burgsteinfurt verteilt sich auf insgesamt acht Gebäude. Der Kreisdirektor ist direkt unter dem Landrat angesiedelt. Am 24. Oktober soll er gewählt werden.

Fest steht nur so viel: Zwei (männliche) Kandidaten haben es – wenn man so will – in die „Endausscheidung“ geschafft; ein Bewerber von außerhalb und einer aus dem Kreishaus. Wer von den beiden aber am Ende das Rennen machen wird, ist vollkommen offen.