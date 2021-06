FMO-Passagiere können ihren CO2-Ausstoß  kompensieren

Wer fliegt, nimmt einen zusätzlichen CO2-Ausstoß auf seine Kappe. Der Flughafen Münster/Osnabrück in Greven eröffnet seinen Passagieren nun, das zu kompensieren – mit Umweltschutzprojekten in der Region.

Das schlechte Gewissen fliegt heute fast immer mit: Wer in ein Flugzeug steigt, weiß, dass er seine CO 2 -Bilanz arg strapaziert. Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) möchte Abhilfe schaffen: Ab sofort können Reisende regionale Naturschutzprojekte unterstützen, die helfen, den CO 2 -Ausstoß zu kompensieren.

Dem selbstgesteckten Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein, ist der Flughafen schon ein Stück näher gekommen, erklärte Geschäftsführer Rainer Schwarz am Mittwoch. Maßnahmen wie E-Autos auf dem Vorfeld hätten geholfen, den CO 2 -Ausstoß seit 2010 um 90 Prozent zu reduzieren. Aber: Das meiste Kohlenstoffdioxid entsteht jenseits des FMO – beim Flug.

Ein gemeinsames Projekt für mehr Umweltschutz präsentierten am Mittwoch (von links): Hartmut Escher (Geschäftsführer Natur- und Geopark Terra Vita), Anna Kebschull (Landrätin Landkreis Osnabrück), Prof. Dr. Rainer Schwarz (Geschäftsführer Flughafen Münster/Osnabrück), Dr. Martin Sommer (Landrat Kreis Steinfurt) und Udo Schneiders (Geschäftsführer Naturschutzstiftung Kreis Steinfurt) Foto: Gunnar A. Pier

Projekte im Münsterland

Der Flughafen möchte deshalb die Passagiere animieren, für Projekte zu spenden, die das CO 2 -Problem lindern. Freiwillig und mit selbstgewählten Beträgen. Bei Flügen bis zwei Stunden wie nach München oder Mallorca empfehlen die Initiatoren fünf bis 15 Euro, bei längeren Flügen 15 bis 50 Euro, bei interkontinentalen Flügen bis zu 100 Euro.

Das Geld geht an zwei Projekte, die in der Region sind, damit Interessierte sie auch besuchen können. Die Naturschutzstiftung im Kreis Steinfurt forstet eine Fläche nahe Hörstel-Riesenbeck auf.

Auf den für das FMO-Projekt reservierten 5000 Quadratmetern sollen einmal 200 Bäume stehen, die auf Dauer 400 Tonnen CO 2 speichern. Im Landkreis Osnabrück soll ein Entwässerungsgraben im Dievenmoor bei Bohmte aufgestaut werden, damit der Wasserspiegel steigt und das Moor reaktiviert wird. Bis zu 350 Tonnen CO 2 werde es dann speichern – pro Jahr.

Spenden können Passagiere über die Internetseite des FMO direkt an die Projektpartner.