„Starre Strukturen aufbrechen“

Mit ihrer inzwischen nicht mehr ganz so neuen Rolle in der Opposition scheint die CDU-Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek nicht zu hadern. „Man hat Verantwortung wieder abgegeben und hat Freiheit wiederbekommen, und zwar auch Freiheit, um sich mehr um den eigenen Wahlkreis zu kümmern“, sagt die Brochterbeckerin, die im Kabinett Merkel zwischen 2018 und 2021 Bundesministerin für Bildung und Forschung war. In dieser Funktion sei sie so viel in Deutschland und in der Welt unterwegs gewesen, dass sie nur wenig Zeit gehabt habe, sich vor Ort blicken zu lassen. Doch eigentlich sei sie nach Berlin gegangen, um das, was in der Region gedacht und gefühlt wird, in die Hauptstadt zu tragen und um das, was dort an politischer Arbeit geleistet werde, vor Ort vernünftig zu erklären, bemerkte sie am Dienstag in einem Pressegespräch in der WN-Redaktion.

Nicht mehr im Regierungsgeschäft tätig zu sein, in dem man ständig reagieren müsse – ein Zustand, der hoffentlich, so Karliczek, nur vier Jahre andauern werde –, biete die Möglichkeit zur großflächigen Betrachtung von beispielsweise gesellschaftlichen Strukturen und Anreizstrukturen, die es zu verändern gelte. Etwa auf dem in wirtschaftlich schwieriger Zeit vom Fachkräftemangel gezeichneten Arbeitsmarkt.

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, müssten starre Strukturen aufgebrochen werden, bemerkte die 51-Jährige und verwies darauf, dass schon in der vergangenen Legislaturperiode Arbeitnehmern, die freiwillig über das Rentenalter hinaus arbeiteten, als Anreiz die Rentenversicherungsbeiträge erlassen worden seien. Lediglich der Arbeitgeber zahle diese Beiträge noch. „Dadurch“, so Karliczek, „wird das Arbeiten im Alter attraktiver.“

Gerade im touristischen Bereich, in dem auch an den Wochenenden und an Feiertagen gearbeitet werde, müssten die Bedürfnisse der Mitarbeiter stärker berücksichtigt werden, Arbeitszeiten verlässlich und planbar sein. Je kleiner ein Betrieb, desto schwieriger sei das, räumte die tourismuspolitische Sprecherin der Unions-Fraktion ein. Netzwerke könnten eine Lösung sein, verwies sie auf das Beispiel mehrerer Industrieunternehmen in Emsdetten, die ihre eigene Zeitarbeitsfirma gegründet haben, so dass die gemeinsamen Mitarbeiter zwar durchgängig einen Job haben, allerdings nicht zwölf Monate lang im gleichen Betrieb arbeiten.

Die Frage, ob die Politik, die in der letzten Legislaturperiode ein Fachkräftezuwanderungsgesetz angestrengt hat, das die jetzige Regierung mit Leben zu füllen versucht, angesichts des demografischen Wandels nicht viel zu spät auf den sich seit Jahren abzeichnenden Fachkräftemangel, beispielsweise in Gastronomie und Pflege, reagiert habe und gut daran getan hätte, offensiv Menschen aus anderen Ländern als potenzielle Arbeitskräfte einzuladen, erklärte Karliczek, dass es bei der Integration von Menschen nicht nur darum gehe, Arbeitsplätze, sondern auch Wohnraum anzubieten.

Ein komplexes Problem, bei dem man sehr schnell nicht mehr auf politischer, sondern auf operativer Ebene unterwegs sei, verwies die Politikerin auf zeitraubende Genehmigungsverfahren, die ein Regionalplan – der mit Blick auf die Windenergiegebiete kürzlich überarbeitet wurde – nicht gerade vereinfache. Im Gegenteil, er schränke Dörfer in ihrer Möglichkeit ein, sich zu erweitern. Und die auch in Lengerich propagierte Innenverdichtung sei, nicht zuletzt mit Blick auf den Klimawandel, nicht unproblematisch. „Am Anfang ist das eine Lösung, aber fahren Sie mal nach Tübingen. Tübingen ist das beste Beispiel dafür, dass Innenverdichtung die Leute am Ende erschlägt. Sie bekommen dann ein anderes Problem: Wenn die Leute sich permanent gegenseitig in den Kochtopf schauen, haben Sie am Ende soziale Diskussionen. Wenn die Leute so eng beieinander sind, entstehen andere Probleme.“ Im ländlichen Raum müssten sich Familien den Wunsch vom Einfamilienhaus noch erfüllen können: „Es ist auch ein Teil meiner Freiheit, in einem Einfamilienhaus mit meiner Familie leben zu können.“ Zusätzlicher Flächenverbrauch muss nach Ansicht Karliczeks nicht zwangsläufig im eigenen Land kompensiert werden. Ausgleichsflächen könne sie sich durchaus an anderen Standorten innerhalb der EU-Grenzen vorstellen.

Dass die Einwanderungskultur in Deutschland ausbaufähig ist, räumte die Christdemokratin unumwunden ein und kritisierte zu kleinteilige Regelungen, zu lange Prozesse sowie eine rückständige Digitalisierung. Für diese gebe es Tools, mit deren Hilfe Genehmigungsbehörden miteinander vernetzt werden könnten. Der Bund könne diese Instrumente entwickeln lassen, so dass eine Infrastruktur entstehe, die die Länder mit Leben füllen müssten.

Die Tatsache, dass Betriebe Öffnungs- und Verkaufszeiten drastisch reduzieren, um – wie jüngst die Bäcker – auf gestiegene Energiekosten und/oder Personalmangel zu reagieren, ist nach Ansicht Karliczeks ein langfristiges Problem. „Volkswirtschaftlich halten wir das durch“, zeigt sie sich zuversichtlich. Mehr Sorgen bereite ihr die drohende Unzufriedenheit derer, die, wie beispielsweise in der Automobilwirtschaft, gut dotierte Jobs verlieren, „um dann noch zehn Jahre für die Hälfte des Geldes auf anderen Stellen zu arbeiten.“ Das sei ein „richtig bitterer Prozess, der für Unzufriedenheit sorgt“.

Zum Thema Krankenhausreform erklärte Karliczek, dass es nicht um „Kahlschlag“ gehe, sondern um „eine bezahlbare exzellente Versorgung und Notfallversorgung.“ Die Menschen nach besten Erkenntnissen der Medizin versorgt zu haben und eine zeitnahe Notfallversorgung, das müsse das Prinzip sein, nach dem die Infrastruktur ausgerichtet sein müsse. Grundsätzliche Strukturen gelte es zu erhalten, Spezialisierungen voranzutreiben.

Das beherrschende Thema der Gespräche, die die Politikerin nun wieder vermehrt mit dem Menschen im Wahlkreis führt, ist derzeit nicht der Krieg in der Ukraine, sondern die Kostenexplosionen in allen Bereichen, die nach Einschätzung der Politikerin für „große Unsicherheit“ sorgen. Konsens dagegen sei die Klimaschutzfrage: „Da gehen die Menschen auch mit.“ Vor allem, wenn sie vor Ort beteiligt (auch finanziell durch Bürgerwindparks) würden. Zumal es für diejenigen, die von der Energiewende profitierten auch Entlastung an der Kostenfront gebe. Wichtig sei den Menschen in der Region auch, dass sie ihre Arbeitsplätze behielten, weiß Karliczek, die sich für kleinteilige Umschulungsmöglichkeiten stark macht.