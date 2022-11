Startbahnsanierung hat begonnen – FMO bleibt bis Ende November dicht

Greven

In der Luft bleibt es ruhig – dafür herrscht am Boden vergleichsweise reges Treiben: Am Montag hat am Flughafen Münster/Osnabrück die Sanierung der Start- und Landebahn begonnen. Dafür ruht der Flugbetrieb bis zum 30. November.

Von Gunnar A. Pier