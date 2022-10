Wenn die Jungs alles geprüft haben, dann ist auch wirklich alles okay: Markus Franke (sitzend) schaut aufs Prüfgerät, David Klaus-Karwisch und Torsten Ahling sind bei der E-Geräte-Prüfung mit dabei.

Morgens, Arbeitstag. Im Büro geht automatisch die Öko-Stehleuchte an. Der Computer in der Steckdosenleiste hat Strom, die beiden Bildschirme leuchten auf – prima. Die Spülmaschine in der Teeküche hat ein guter Geist schon ausgeräumt, der Wasserkocher blubbert, irgendwer kocht Kaffee – Arbeitstag, Alltag. Alles normal im Büro. Und alles prima. Oder ...?