Steigende Arbeitslosenzahlen im Kreis Steinfurt

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Steinfurt ist weiterhin leicht angestiegen. Laut der Arbeitsagentur sei unter anderem die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine in die Grundsicherung ein Grund dafür.

Im August ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Steinfurt erneut leicht angestiegen. Mit kreisweit 11.508 Arbeitslosen waren 163 mehr von Arbeitslosigkeit betroffen als noch im Juli. Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote hat das nicht. Sie blieb gegenüber dem Vormonat unverändert bei 4,4 Prozent.

Und dennoch stellt sich die Frage, ob der Anstieg womöglich auch konjunkturelle sowie politische Ursachen hat, oder ob er – wie Reiner Zwilling, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rheine, vermutet – ganz überwiegend seine Gründe im Sondereffekt hat, „der durch die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine in die Grundsicherung“ entstanden ist.

Ukraine-Flüchtlinge ebenfalls erfasst

Klar ist: Aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine stieg die Arbeitslosigkeit in der Grundsicherung (SGB II) gegenüber Juli um 234 auf nun 7963 Arbeitslose, während sie in der Arbeitslosenversicherung (SGB III) im Vergleich zum Vormonat um 71 Personen sank. Zwilling spricht denn auch von einer weiterhin „stabilen Lage auf dem Arbeitsmarkt im Kreis.“

Was aber ist mit den Verwerfungen unserer Tage? Mit dem weiterhin grausam tobenden Ukraine-Krieg? Mit den gravierenden Lieferproblemen in vielen Branchen? Mit den davongaloppierenden Energiekosten? Mit dem zunehmend besorgniserregenden Rohstoffmangel? Reiner Zwilling hat wohl „eine gewisse Verunsicherung und Zurückhaltung einiger Unternehmen“ beobachtet, was angesichts der aktuellen Weltlage ziemlich verständlich sei: „Aber dennoch wird tendenziell eher Personal eingestellt als entlassen.“

Noch sei die Auftragslage in der Regel sehr gut, so Zwilling weiter. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitenden sei zwar zuletzt etwas verhaltener geworden, sie sei im Kreisgebiet insgesamt aber immer noch auf einem hohen Niveau.

Steigende Arbeitslosigkeit nicht nur im Kreis Steinfurt

Mit den steigenden Arbeitslosenzahlen liegt der Kreis Steinfurt übrigens im Bundestrend: Im ganzen Land gab es gut 77.000 arbeitslose Menschen mehr als im Vormonat. Die neue Chefin der Bundesanstalt für Arbeit, Andrea Nahles, begründet dies ebenfalls mit der verstärkten Erfassung von ukrainischen Geflüchteten in den Jobcentern. Zudem sei in der Sommerferienzeit immer ein wenig Flaute am Arbeitsmarkt zu beobachten.

Also alles okay? Nicht ganz, denn diverse Umfragen der letzten Wochen und Monate (etwa von der Hans-Böckler-Stiftung) zeigen durchaus, dass sich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer derzeit Sorgen um die eigene wirtschaftliche Zukunft machen. Teile der Bevölkerung seien verunsichert, gar frustriert, dass auf die jahrelange Corona-Pandemie fast direkt der russische Angriffskrieg gefolgt sei. Vor allem das Gelingen einer fairen Lastenverteilung sei aktuell enorm wichtig.

Im Kreis Steinfurt geraten naturgemäß besonders die SBG II-Empfänger („Hartz IV“) in den Blick. Deren Zahl wuchs im August gegenüber dem Vormonat um 3,0 Prozent auf derzeit 7963 Arbeitslosen an. Das sei „in den Sommermonaten absolut saisontypisch“, erläutert Tanja Naumann, Arbeitsmarktvorständin des Jobcenters: „Betroffen davon sind hauptsächlich junge Menschen unter 25 Jahren. Ihre Zahl wuchs um 14,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat an.“

Dass die SGB II-Arbeitslosenzahlen im August im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 17,8 Prozent höher ausfielen, führen Experten einerseits auf den Zuzug der Kriegsflüchtlinge zurück, andererseits auf eine sommerliche Delle am Arbeitsmarkt. Also vermutlich doch kein Negativtrend im Kreis.