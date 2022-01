Neue NRW-Krankenhausplanung – was sie für den Kreis Steinfurt bedeuten könnte

Weg von einer rein bettenbezogenen Planung: Dies sieht die neue NRW-Krankenhausplanung vor. Was die Reform bedeutet, darüber informierte der Kreis-Gesundheitsdezernent Dr. Karlheinz Fuchs in einer digitalen Informationsveranstaltung.

Das Land NRW hat seine Krankenhausplanung neu strukturiert; weg von einer rein bettenbezogenen Planung, die zuletzt immer stärker in die Kritik geraten war. In einer digitalen Informationsveranstaltung informierte Kreis-Gesundheitsdezernent Dr. Karlheinz Fuchs die Ausschussmitglieder am Mittwochabend über die Grundzüge der Strukturreform und darüber, was das Vorhaben für die medizinische Versorgung im Kreis Steinfurt bedeuten könnte.