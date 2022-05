25 Jahre Spitzenklasse im Steinfurter Bagno

Pierre-Laurent Aimard zählt zu den berühmtesten Pianisten der Gegenwart und tritt als „Legende im Bagno“ am 21. Januar in Steinfurt auf. Prof. Dr. Matthias Schröder, Dr. Volker Gutberlet und Josef Schwermann, Künstlerischer Leiter und Vorstandsmitglieder des Bagno-Kulturkreises, haben in dieser Woche das neue Programm für 2022/2023 vorgestellt. Es ist die 25. Saison.

Foto: Aimard/dru