28 Judoka bestehen ihre Prüfungen

Nach einigen Monaten harter Vorbereitung und Training haben 28 Prüflinge der Judo-Abteilung des TV Borghorst die Prüfung für den nächst höheren Kyu (Schülergrad) abgelegt. Dabei konnten alle Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Prüfung ihr Können unter Beweis stellen.

Fallübungen, Würfe und Haltegriffe

Fallübungen, Würfe und Haltegriffe mit japanischen Namen galt es zu beherrschen, berichtet der Turnverein in einem Pressetext. Als Prüfer des nordrhein-westfälischen Dan-Kollegiums waren Markus Simon (2. Dan) und Stefan Veith (2. Dan) anwesend. Zum Abschluss hatten die Prüflinge die Aufgabe, ihr neu erlerntes Wissen in mehreren Randoris (Übungskämpfen) zu demonstrieren, was alle mit Bra­vour meisterten.

Erfolgreiche Prüflinge

Die Prüfung zum weiß-gelben Gurt (8. Kyu) bestanden Phillip Schulze Greiving, Noah Danyal Farhoudi, Ella Pardis Farhoudi, Peter Luca, Matteo Maurer, Lio Hundeloh, Pius Maurer, Tobias Fastermann, Christian Hartmann, Helena Kleinitz, Adiel Heindorf, Tom Felix Eynck, Clara Alexa Schmitz, Emir Can Sahin, Elena Plugge, Romy Gramann, Juliane Schürmann, Mika Tobias Herbold, Henri Jonathan Bäumer, Timo Hagemann, Joshua Schürmann und Nele Marie Kretschmer.

Den gelben Gurt (7. Kyu) tragen nun Ali Aliyev, Elias Klein, Andreas Berge und Adnan Yavuz, den gelb-orangen Gurt (6. Kyu) Wilfried Keungoua Chouope und den orangen Gurt (6. Kyu) Alexander Berge.