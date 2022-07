34-Jähriger zeigt keine Reue

Steinfurt/Rheine

Der 34-jährige Mann aus Rheine, der in dieser Woche wegen übler Nachrede in 27 Fällen (neunmal waren Mitarbeiter der Kreisverwaltung, von Gerichten oder der Polizei betroffen) und fünf Beleidigungen zu einem Jahr und drei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden ist, hat bereits am 17. Dezember in Rheine vor dem Kadi gestanden.

-mok-