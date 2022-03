Abschluss in Sicht – nach dreimonatiger Verzögerung

Was lange währt, wird endlich gut: „Spätestens Ende April“, so das Versprechen des Straßenbaulastträgers Straßen.NRW, sollen die letzten noch offenen 200 Meter der Sanierung des Radwegs entlang der Landstraße 580 (Blocktor) abgeschlossen sein.

Was lange währt, wird endlich gut: „Spätestens Ende April“, so das Versprechen des Straßenbaulastträgers Straßen.NRW, sollen die letzten noch offenen 200 Meter der Sanierung des Radwegs entlang der Landstraße 580 (Blocktor) abgeschlossen sein. Es handelt sich bei dem Teilstück um den Abschnitt zwischen der Fahrradstraße Nünningsweg und der Einfahrt ins Bagno am Blocktor.

Eigentlich hätte die Maßnahme schon im alten Jahr abgeschlossen sein sollen. Doch gleich mehrere Umstände hätten zu einer deutlichen Verzögerung geführt, so Nina Wischeloh, Sprecherin der zuständigen Straßen.NRW-Niederlassung Münsterland in Coesfeld. Zuvorderst sei ein komplett maroder Unterbau des alten Radwegs verantwortlich für einen großen Mehraufwand und damit die Verzögerung gewesen. „Er hat sich als nicht tragfähig erwiesen, entsprach in keinerlei Weise mehr den heutigen Standards“, so die Sprecherin. Zum anderen habe es zeitlichen Verzug durch die Winterpause des beauftragten Unternehmens sowie wetterbedingt beim Asphaltauftrag gegeben.

Insgesamt wird der Radweg auf einer Länge von rund 2,8 Kilometern erneuert, beginnend mit der Einmündung der Landstraße 550 in Veltrup. Im Rahmen der Sanierung ist der Radweg, wo es möglich war, in der Breite angepasst worden – von zwei auf 2,25 Meter. Dies bedeute indes nicht, dass eine Führung des Radverkehrs in zwei Richtungen auf der Strecke vorgesehen ist. Dies war in der Politik schon Thema, da der Radverkehr innerorts aus dem Bagno kommend in Richtung Fahrradstraße dann nicht mehr gezwungen wäre, die Landstraße zu überqueren.

In den nächsten zwei Wochen, so kündigte die Sprecherin an, werde die abschließende Asphaltdecke auf dem fehlenden Teilstück am Blocktor aufgetragen. Im Anschluss müsse dann noch der Oberboden angepasst und die Beschilderung aufgestellt werden. Im Rahmen der Sanierung sei auch das Bauwerk über den Leerbach mitsaniert worden, dort seien ebenfalls noch einige Restarbeiten durchzuführen. Insgesamt seien rund 544 000 Euro vom Land NRW investiert worden.