Abschlussbericht doppelt so dick

Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Energie und Klimaschutz für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzept, bemängelten aber, dass konkrete Maßnahmen noch nicht sofort umgesetzt werden. Vor Beginn der Sitzung am Dienstagabend im Bürgersaal protestierten Vertreterinnen und Vertreter des Vereins WieWollenWirLeben dagegen, dass der Beschluss an diesem Abend zu keinen sofortigen Maßnahmen führt.

Bereits 1999 hat die Kreisstadt Steinfurt auf die sich andeutenden Klimaveränderungen mit der Einrichtung eines Agenda-Büros reagiert. Vor fast genau zehn Jahren veröffentlichte die Kreisstadt ihr erstes Integriertes Klimaschutzkonzept, das auf 116 Seiten Hinweise auf Handlungsfelder gab, in denen noch Verbesserungspotenzial steckte. Am Dienstagabend beschlossen die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Energie und Klimaschutz einstimmig die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, das nunmehr 232 Seiten – also den doppelten Umfang – aufweist.