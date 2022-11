Adventsbasar begeistert mit Gänsehaut-Momenten

Alle waren sich einig: Als der Musikverein „Friedensklang“ bei der Neuauflage des beliebten Adventsbasars im Caritaskindergarten „Don Bosco“ die ersten Töne von „Alle Jahre wieder“ anspielte, stellte sich Gänsehaut ein. Und das lag nicht an den recht frostigen Temperaturen, die am Wochenende das bisher warme November-Wetter ablösten. „Die ersten Weihnachtslieder in diesem Jahr“, freute sich eine Mutter über die kurzweiligen musikalischen Einlagen.

„Der Termin des Basars war mit dem Wochenende vor dem ersten Advent passend gewählt“, stellte die zweite Vorsitzende des Fördervereins Julia Lütke-Vorspohl fest, als sich die Gäste mit ihren gerade erstandenen, frisch gebundenen Adventskränzen einen Weg an ihr vorbei zur Cafeteria bahnten.

Kurz nach Eröffnung um 14 Uhr füllte sich die Mehrzweckhalle des Kindergartens schnell und bereits zwei Stunden später waren 25 Kuchen und Torten, 600 Tombola-Preise und etliche weihnachtliche Deko- und Geschenkartikel über die Basartheke gewandert. „Ein toller Erfolg“, resümierte Lütke-Vorspohl, „zumal aufgrund der unklaren Corona-Lage mit sechs Wochen Vorlauf nur wenig Zeit für Organisation und Vorbereitung blieb.“

Auch Gäste von außerhalb

Tatkräftige Unterstützung erhielten die Vorstandsfrauen von der Elternschaft und zahlreichen Erzieherinnen, die sich im Vorfeld neben ihrer wertvollen Arbeit mit den Kindern zusätzlich um einige Bastelarbeiten und den Aufbau gekümmert haben. Dass sich der Aufwand wirklich gelohnt hat, zeigt sich auch am mittlerweile ansehnlichen Einzugsgebiet. So konnte die Leiterin des Caritaskindergartens Vera Habscheidt auch Gäste über Steinfurts Ortsgrenzen hin­aus begrüßen. „Unser Adventsbasar ist zu einem kleinen Aushängeschild für den Kindergarten geworden. Und das Beste ist, dass der Erlös vollständig unseren Kindern mit und ohne Förderbedarf zugute kommt“, so Habscheidt und stimmt augenzwinkernd mit ein: „Alle Jahre wieder…“