Hoffnung auf dauerhafte Aufenthaltserlaubnis – und eine größere Wohnung

Wohn- und Esszimmer, Küche und das Schlafzimmer von Odise: Mit drei Kindern wird es mittlerweile in der Wohnung am Wilmsberger Weg sehr eng. Die Hosajs hoffen auf ein Wunder.

Leonie Frenkert-Ghazi hat den Satz noch genau im Ohr: „Niemand denkt daran, Sie zurückzuschicken, Frau Hosaj.“ Er ist gefallen am 21. April in einem Gespräch mit dem Ausländeramt des Kreises. Damals fiel der so angesprochenen Daisy Hosaj, Mutter von drei Kindern, der sprichwörtliche Stein vom Herzen. Nach sieben Jahren Kampf war endlich die Anerkennung in greifbare Nähe gerückt.