Aller guten Dinge sind zehn

Nicht ganz so schnell wie die sprichwörtlichen Pilze, aber doch in einem recht flotten Tempo wachsen auch auf städtischem Gebiet Corona-Schnelltestzentren aus dem Boden. In Borghorst steht seit dem Wochenende auf dem Platz Auf dem Schilde ein umgenutztes Partyzelt von Christian Iker, um dem erhöhten Bedarf an Tests ein entsprechendes Angebot entgegenzusetzen. Bereits eine Woche zuvor haben Martin Gunesh und Mohammed Mallaamine die „Suave Store“ Corona-Teststation an der Carl-Benz-Straße im Gewerbegebiet Seller Esch in Burgsteinfurt eröffnet. Letztere setzen bei der Testung wegen der Nähe zur B54 besonders auf Berufspendler als Zielgruppe. Damit möglichst wenig Zeit investiert werden muss, besteht die Möglichkeit des Erwerbs einer Kundenkarte mit QR-Code, bei dem per Scan die persönlichen Daten am Eingang des Drive-Ins eingelesen und Wartezeiten minimiert werden können, betonte Martin Gunesh jetzt beim Pressetermin.

Insgesamt bestehen aktuell damit insgesamt zehn Schnelltestmöglichkeiten inklusive der Angebote in den Apotheken. Ob es künftig angesichts womöglich stark ansteigender Infektionszahlen mit der Omikron-Variante des Corona-Virus darüber hinaus weitere Testzentren in der Kreisstadt geben wird, ist derzeit offen. Aktuell jedenfalls, das bestätigte eine Kreis-Sprecherin auf Anfrage, gebe es nach der Rechtslage keine Möglichkeit für Drittanbieter, entsprechende Anträge zu stellen. Nach Auffassung des Kreises besteht derzeit kein Bedarf nach weiteren Teststellen.

Michael Schell, Erster Beigeordneter der Stadt Steinfurt, verweist mit der Frage konfrontiert, ob er das für die Stadt auch so sehe, auf die Zuständigkeit des Kreises. Dieser habe, nach Absprache mit der Kommune, die Entscheidungsgewalt. Schell: „Sie sehen mich hier mit zuckenden Schultern stehen.“

Gleiches gelte für die derzeit offene Frage, ob weitere dezentrale Impfaktionen wie am vergangenen Wochenende in der Kreisstadt zu Beginn des neuen Jahres stattfinden. Jeweils mehrere hundert Menschen waren zuletzt zu den Impfterminen unter anderem in der Tafel und im Rathaus gekommen (wir berichteten).

Die Pressestelle des Kreises hatte auf Anfrage am Montag mitgeteilt, dass derartige mobile Impftermine nicht weiter geplant seien. Begründung: Es stünden ausreichend Kapazitäten im wiedereröffneten Impfzentrum am Flughafen Münster-Osnabrück zur Verfügung.

Doch zurück zu den Schnelltestmöglichkeiten vor Ort: Eine genaue Übersicht, auch über die Öffnungszeiten an den Feiertagen, die viele der Testzentren ebenfalls anbieten, liefert die Homepage des Kreises Steinfurt.