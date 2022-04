Alles nur Schein?

Das Coachella Festival in der Wüste Kaliforniens zieht jährlich tausende Fans an. Aber nicht nur die Musik steht bei dem Event auf der Agenda. Es ist die große Bühne für Influencer, sich möglichst perfekt zu präsentieren. Das Ziel: Mehr Aufmerksamkeit zu erregen und damit die Zahl der Follower zu erhöhen.

„Coachella Valley Music and Arts Festival“ – oder auch einfach das Festival der Stars und Influencer? In der Wüste Kaliforniens hat die vergangenen beiden Wochenenden das weltberühmte und beliebte Musikfestival Coachella stattgefunden. Nach einer zweijährigen, pandemiebedingten Auszeit haben nun wieder die erfolgreichsten Musikerinnen und Musiker der ganzen Welt auf den fünf Bühnen des Festivals performt.

Berühmt-berüchtigt zählt das Coachella zu den größten Festivals weltweit. Jährlich finden sich tausende Menschen auf dem Festivalgelände ein – der Andrang ist so groß, dass seit 2012 das gesamte dreitägige Programm am darauffolgenden Wochenende noch einmal wiederholt wird. Insgesamt zählt das Coachella-Festival nun rund 250 000 Zuschauer jährlich. Im Geburtsjahr des Festivals 1999 besuchten bereits 25 000 Besucher das Event. Seitdem nimmt die Beliebtheit zu. Der Name des Festivals geht wohl auf den Veranstaltungsort zurück: In Indio im Coachella Valley in Kalifornien wird an zwei Wochenenden im April jeden Jahres das Festival gefeiert.

Das Line-up bestand auch dieses Jahr wieder aus den derzeit größten und erfolgreichsten Künstlern der Welt. Billie Eilish ist mit 20 Jahren die jüngste Künstlerin, die jemals als Solo-Headlinerin auf dem Coachella aufgetreten ist. Darüber hinaus waren Swedish House Mafia zusammen mit The Weekend sowie auch Harry Styles groß angekündigte Headliner des Festivals.

Soziale Medien werden aber im Hintergrund zum eigentlichen Star des Festes. „Das Coachella ist für mich inzwischen eher eine Fashionshow als ein Musikfestival. Als Außenstehende bekommt man kaum was von der Musik mit“, meint Johanna Schulze Sievert (17), „das Outfit wird Monate im Voraus geplant, das Make-up sitzt perfekt. Die Influencer gehen nicht auf das Fest, um die Musik zu genießen.“

Der Hype um das Coachella-Festival ist enorm. Das liegt wahrscheinlich zu einem nicht unbedeutenden Teil an den Stars, die sich bei dem Festival nicht nur auf der Bühne, sondern genauso auch vor der Bühne als Zuschauer einfinden. Auch in diesem Jahr waren internationale Stars wie Vanessa Hudgens oder Paris Hilton, sowie auch deutsche Schauspieler, Blogger und Models, darunter Caro Daur, Stefanie Giesinger und Lena Gercke, auf dem Festival vertreten.

Nicht selten entsteht daher der Eindruck, dass es bei dem Coachella-Festival um mehr als die Künstler und ihre Musik geht. Festivaltypische, ausgefallene Outfits und Posing auf dem Festivalgelände stehen auf dem Tagesprogramm. Anna Heymann (17) erzählt: „Ich glaube, auf Social Media wird eine verzerrte Realität dargestellt. Das Verhältnis von positiven oder ausgefallenen Posts zu negativen ist riesig. Kaum wird jemand einen Streit oder etwas schlechtes in den Sozialen Medien finden. Feste wie das Coachella zeigen diesen Effekt besonders stark. Alle sind top gestylt, die Bilder meistens mit Filtern bearbeitet und schöne Locations rausgesucht. Das verzerrt das Bild von vielen, bei einigen kratzt es am Selbstbewusstsein. Die Influencer setzen sich auf solchen Festen besonders in Szene, um mehr Follower zu bekommen.“

Und so sind es nicht etwa die musikalischen Auftritte, um die sich Berichterstattungen im Nachhinein drehen, sondern die Looks der Promis. Outfit-Tops und -Flops werden analysiert und diskutiert. Fotos vor dem ,Wahrzeichen‘ des Festivals, dem großen Riesenrad mitten auf dem Festivalgelände, kursieren durch die sozialen Medien. „Diese falsche Realität und die Schönheitsideale, die durch Insta und Co entstehen, sind ein Problem. Jugendliche schämen sich für ihre Körper oder für ihr „langweiliges“ Leben, weil alle Personen, denen sie folgen, angeblich viel mehr erleben als sie. Das sorgt unterbewusst für Frust und Neid und wird auf lange Sicht viele Jugendliche unglücklich machen“, fasst Nadine Saalman zusammen.

Luca Hannah Roters & Jana Brauckmann