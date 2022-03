Althandys sind wertvoller Rohstofflieferant

Ulrike Wanink hofft, dass die Althandy-Sammelaktion des Weltladens weiter so erfolgreich wie in den vergangenen fünf Jahren läuft.

Ein Vortrag über „Faire Handys“ des aus dem Kongo stammenden Geistlichen Dr. Jean-Gottfried Mutombo, heute Regionalpfarrer für Weltmission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung der Ev. Kirche von Westfalen, war 2017 Anlass für das Team des Weltladens im Ev. Gemeindezentrum, die Althandy-Sammelaktion für Steinfurt ins Leben zu rufen. Fünf Jahre später kann Leiterin Ulrike Wanink eine stolze Bilanz ziehen: Mehr als 1000 ausgediente Mobiltelefone und Tablets haben sie und ihre Mitstreiter in diesem Zeitraum aus dem Bestand Steinfurter Haushalte eingesammelt – mit gleich doppeltem Nutzen. Werden doch die teils sehr wertvollen Rohstoffe, die jedes moderne Mobiltelefon enthält, so nicht nur wieder dem Stoffkreislauf zugeführt und dadurch Ressourcen gespart. Zudem werden aus dem Erlös, der aus dem Verkauf derselben generiert wird, humanitäre Projekte unterstützt. Konkret sind dies Projekte gegen Mädchenarbeit auf den Philippinen, gegen die Rekrutierung von Kindersoldaten im Kongo und für die Verbesserung der Lebenssituation von Slumbewohnern in Südafrika.

„Mehr als 1000 Handys – das ist eine tolle Bilanz“, freut sich die Initiatorin über den Erfolg. Zugleich weiß sie aber, dass es noch jede Menge Sammel-Potenzial gibt. „Die Statistik sagt, dass mindestens die Hälfte aller Steinfurterinnen und Steinfurter noch ein altes, ungenutztes Handy in der Schublade herumliegen hat“, hat sich die umtriebige Burgsteinfurterin weitere Ziele mit der Aktion gesetzt. Nochmals 1000 Stück der kleinen Rohstofflieferanten sollen gesammelt werden – allein in 2022!

Ein ehrgeiziges Vorhaben – Ulrike Wanink baut dabei auf die Erkenntnis, dass das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stetig wächst. Hinzu kommt aktuell die Rohstoffkrise, die sich in Produktionsausfällen und steigenden Preisen bemerkbar macht. Ein Grund mehr also, dem Recycling noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Wer also noch einen „alten Knochen“ in der Ecke liegen hat: Ulrike Wanink nimmt ihn liebend gern. Sie arbeitet dabei mit der Telekom zusammen, die die Sammelbehälter stellt und ein Recyclingcenter damit beauftragt hat, die bundesweit gesammelten Althandys zu verwerten. Dabei wird auch ein Löschnachweis eventuell noch auf dem Mobiltelefon vorhandener Daten geführt.

Vor Ort arbeitet Ulrike Wanink mit der Kaffeerösterei Kater, der Stadtverwaltung sowie mit dem Wertstoffhof der Firma Kockmann im Gewerbegebiet Seller Esch zusammen. An all diesen Stellen stehen – neben dem Ev. Gemeindezentrum selbst – die Sammelbehälter bereit.

Für die bislang gesammelten Handys haben Ulrike Wanink und ihr Weltladen-Team schon zwei Urkunden von der Telekom erhalten. Darin wird bescheinigt, das so unter anderem 9,5 Kilogramm Kupfer, 158 Gramm Silber und immerhin 26,4 Gramm Gold wiederverwendet werden konnten. Chapeau!