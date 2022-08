Ansporn für stärkeres Netzwerken

Die Premiere ist geglückt und die 1. Steinfurter Seniorenmesse am Samstag mit reichlich Zuversicht zu Ende gegangen, dass die Interessen und Wünsche älterer Mitbürger mehr als bisher geschehen im gesellschaftlichen und politischen Leben größere Berücksichtigung finden werden. Fast 40 Aussteller waren der Einladung des Seniorenbeirats gefolgt, sich und ihre Arbeit gemeinsam einem großen Publikum vorzustellen. „Das ist gelungen“, hat Beiratsvorsitzender Uli Fischer am Sonntag eine Bilanz gezogen. Der Besuch sei gut gewesen. Besonders die vielen positiven Rückmeldungen, die sowohl von den Beteiligten als auch vom Messepublikum gekommen seien, hätten die Organisatoren angespornt, die Zusammenarbeit auf den unterschiedlichsten Ebenen zu stärken und auszubauen. Ziel sei es, Stadtentwicklung in Steinfurt aktiv mitzugestalten. Dabei gelte es, insbesondere den Informationsfluss und den Austausch untereinander zu fördern. „Hier wollen und werden wir weitermachen“, erklärte Fischer. Stellvertretender Bürgermeister Hans Günter Hahn hatte dem Seniorenbeirat bereits zu Beginn des Nachmittags seine Unterstützung in dieser Sache zugesagt und die Bedeutung verstärkter Netzwerkarbeit für das Gemeinwesen unterstrichen.

Den Besuchern wurde informatives und unterhaltsames Angebot gemacht. Sie konnten sich über Möglichkeiten informieren, wie sie gesund, geistig und körperlich fit bleiben, wo sie Hilfen und Unterstützung in unterschiedlichen Lebenslagen erfahren, wo sie sich mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen einbringen und engagieren und wie sie mehr Lebensqualität und -freude im Alter erzielen können. Es gab auf den Punkt gebrachte Vorträge über gesunde Ernährung, über Kosmetik und Wohlbefinden und darüber, wie man mit wenig Training das Vergessen aufhalten kann. Polizei und Verkehrswacht waren da, um die Achtsamkeit im Straßenverkehr zu schärfen. Es wurden Sehtests angeboten, Bewegungspraxis mit Rollatoren demonstriert und zwischendurch immer wieder kleine Übungen für den Alltag aufgezeigt, um in Schwung zu bleiben. Anfängliches Zögern war da schnell überwunden und auf einmal der halbe Saal in Bewegung. Was für ein Spaß.

Viel davon gab es auch beim Ukulele-Workshop mit Norbert Koch. Nach zwei Stunden Unterricht war das gute Dutzend Teilnehmer schon so weit, ein erstes öffentliches Konzert zu geben. Respekt.

Nicht zu vergessen ist eine Tafel, auf der weitere Wünsche der Senioren gesammelt wurden, wie sie sich ihre Zukunft in Steinfurt vorstellen. Fischer versprach, dass die Anregungen in der weiteren Arbeit des Seniorenbeirats berücksichtigt werden.