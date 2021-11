Ärztinnen fassungslos über Minister

Steinfurt

Fassungslos waren Dr. Christiane Späth und Dr. Petra Vieth am Freitagabend, als sie erfuhren, dass Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Biontech-Impfstoff deckeln will, weil – so seine Begründung am Freitag – noch sehr viel Moderna-Impfstoff im Lager ist, der sonst ablaufe. Die Medizinerinnen haben daran gedacht, hinzuschmeißen und nicht mehr zu impfen.

Von Bettina Laerbuschund