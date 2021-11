Auf ein besinnliches Weihnachten

Was ist jungen Menschen an Weihnachten wichtig? Die Familie? Weihnachtsmärkte und Spaß? Wir haben uns umgehört. Was sorgt sie? Worauf freuen sie sich?

Die Nachrichten werden zur Zeit wieder vor allem durch ein Thema bestimmt: Corona. Neue Höchststände bei Inzidenzen und Infektionszahlen – und so ziemlich jeder hat es satt, dass die einzigen News negativ sind. Dabei bewegen wir uns in großen Schritten auf die für viele schönste Zeit des Jahres zu: auf die Adventszeit. Weihnachten ist in nicht einmal einem Monat, kommenden Sonntag startet die Adventszeit. Dies wird durch die vielen Negativnachrichten gerne vergessen, dabei sind die Geschäfte schon lange auf die Zeit eingestellt. In einigen Orten starten trotz der hohen Zahlen Weihnachtsmärkte, die meisten Menschen lassen sich durch Corona nicht erneut die Adventszeit vermiesen.