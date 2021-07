„Auf Schulen rollt eine Lawine zu“

Neun von elf Schulen in Steinfurt sind dabei. Sie nehmen jetzt in den Sommerferien am Programm „Extra-Zeit zum Lernen“ teil, das das Land NRW aufgelegt hat – bereits im vergangenen Jahr, und es wird, verspricht das Schulministerium, bis zum Sommer 2022 fortgesetzt. Das Ministerium will dadurch „die Arbeit in den Schulen zur Schließung pandemiebedingter Lernlücken mit Hilfe außerschulischer Maßnahmen“ und eben Ferienprogrammen unterstützen. 60 000 Euro an Fördermitteln seien dafür bisher für Borghorst und Burgsteinfurt bereitgestellt worden, informiert Nadine Rath.

