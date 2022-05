Aus Körperverletzung wird bedingter Tötungsvorsatz

Prozess gegen einen 51-jährigen Steinfurter vor dem Amtsrichter wird nach Zeugenaussage am Landgericht fortgeführt

Steinfurt

Eine schon als dramatisch zu bezeichnende, aber in jedem Fall so nicht erwartete Wende nahm am Dienstag ein Prozess vor dem Amtsgericht: Der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft „Gefährliche Körperverletzung“ gegen einen 51-jährigen Steinfurter mit serbischer Staatsangehörigkeit wuchs sich zu einem möglichen „bedingten Tötungsvorsatz“ aus.

-rs-